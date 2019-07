Am Freitagmorgen hätten sie ihr Zeugnis bei der Abschlussfeier auf dem Pausenhof der Gerhauser Grundschule entgegennehmen sollen. Doch dazu kam es nicht mehr.

Die Neunjährige, ihre 13 Jahre alte Schwester und ihr 41 Jahre alter Vater kommen ums Leben, als sich in dem Wohnhaus in der Nacht auf Freitag eine Explosion ereignet. Vieles deutet mittlerweile daraufhin, dass der Familienvater das Haus selbst in Brand gesetzt hat. Die Mutter, die nicht im ersten Stock, sondern unten im Wohnzimmer schlief, versuchte noch, ihre Töchter zu ...