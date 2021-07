Wie eine Packstation: Am Tuttlinger Rathaus können Bürger ihren Ausweis am Automaten abholen

Dokumente aus dem Bürgerbüro können ab sofort auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an einem Automaten im Rathaus-Innenhof abgeholt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Tuttlinger Bürgerinnen und Bürger können ab sofort im Bürgerbüro bestellte Ausweise und Dokumente rund um die Uhr abholen. Das neue Ausgabeterminal funktioniert dabei wie eine Packstation und sei sehr sicher, versichert Oberbürgermeister Michael Beck.

Bei der Antragstellung im Bürgerbüro kann man sich für die kontaktlose Abholung der Dokumente entscheiden. Nach Angabe von Kontaktdaten wird ein Fingerabdruck zur Identifizierung am Automaten gespeichert. Wenn die Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei beim Bürgerbüro eintreffen, legen die Mitarbeitenden sie in das Terminal. Mit dem Schließen der Fachtür wird automatisch eine SMS oder E-Mail an den Antragsteller versendet. Diese Nachricht informiert darüber, dass der Ausweis im Terminal liegt. Außerdem enthält sie einen PIN-Code. Die Dokumente liegen ab dem Versenden der Nachricht für sieben Kalendertage im Ausgabeterminal bereit.

Bei der Abholung im Innenhof des Rathauses gibt der Antragsteller den PIN-Code ein oder lässt den zugehörigen Barcode scannen und lässt seinen Fingerabdruck einlesen. Daraufhin öffnet sich das zugehörige Fach. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass eine Abholung von Dokumenten aus dem Bürgerbüro nach wie vor auch persönlich möglich ist.