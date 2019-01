Wie ein Zeckenbiss das Leben einer Tuttlingerin zerstörte

Die Haut juckt, die Gelenke schmerzen, und auch im Gehirn hat die Krankheit mit Depressionen und manischen Zuständen ihre Spuren hinterlassen. Eine Tuttlingerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, leidet seit 37 Jahren an Borreliose. Diese Krankheit, die wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) von Zecken übertragen wird, dürfe nicht verschwiegen werden, meint die 78-Jährige.

„Das sind beides schwere Krankheiten“, sagt sie. Anders als bei der Infizierung mit dem FSME-Virus – über die Zunahme der Fälle in Baden-Württemberg hatten wir berichtet – hilft gegen die Bakterien der Borreliose keine Impfung. „Behandelt wird Borreliose in der Regel mit Antibiotika. Meist heilt sie komplett aus. Ohne Antibiotikabehandlung ist das Risiko für einen schweren Verlauf erhöht. Dann kann es in der Folge zu einer Neuroborreliose mit Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder einer Gehirnhautentzündung kommen“, sagt Dr. Simon Dally, Biologe bei der AOK Baden-Württemberg. Weitere Symptome könnten Entzündungen und Schwellungen der Gelenke sein.

Nur bei jedem Zweiten gibt es Infektionsanzeichen

Bei der Tuttlingerin blieb die Ansteckung durch einen Zeckenstich 26 Jahre lang unerkannt. „Ich bin 1981 zum Arzt gegangen. Weil ich damals aber keine Rötung an der Stelle hatte und auch keine Entzündungsanzeichen erkennbar waren, wurde mir gesagt, dass man da nichts machen könne“, berichtet die Rentnerin. Dally erklärt, dass eine Rötung an der Einstichstelle eine normale Reaktion auf den Zeckenstich sei. Nur die sogenannte Wanderröte, die Tage oder Wochen später auftritt, sei auf eine Borreliose-Infektion zurückzuführen.

Allerdings, verdeutlicht der AOK-Biologe, tritt die Wanderröte „nur bei etwa jedem zweiten Erkrankten auf.“ „Aber auch diejenigen, die keine Rötung haben, können mit den Borrelien infiziert sein“, sagt die Tuttlingerin. Umso wichtiger sei es, sich bei einem Arzt richtig behandeln zu lassen. Das bestätigt Dally: „Es ist wichtig, auch dann einen Arzt aufzusuchen, wenn innerhalb von sechs Wochen nach dem Zeckenstich grippeähnliche Beschwerden wie zum Beispiel Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit auftreten.“

Ich konnte jahrelang nichts machen, nur Antibiotika nehmen

Wie bei der 78-Jährigen. Sechs Wochen nach dem Stich, begannen die Gelenke zu schmerzen. „Aber da denkt dann doch keiner mehr an einen Zeckenstich“, sagt sie. Auf die Gabe von Antibiotika wurde damals bei ihr verzichtet. Ein Fehler: „Das kriegen sie nie wieder aus dem Körper raus“, sagt sie.

Statt auf Borreliose wurde sie jahrelang wegen einer psychischen Erkrankung behandelt. Sieben Jahre nach dem Zeckenstich geht es nicht mehr weiter. Die damals 47-Jährige muss in Rente gehen. Wenn sie nicht im öffentlichen Dienst gearbeitet hätte, könnte sie von der Rente nicht leben. Angenehm sind die folgenden Jahre nie. Zwei Operationen an Gelenken und die immer wiederkehrenden Beschwerden vermiesen das Leben. „Ich konnte jahrelang nichts machen, nur Antibiotika nehmen, damit die Erreger nicht überhand nehmen“, sagt sie, die zeitweise vor Schmerzen kaum laufen kann.

Zwei-, dreimal im Jahr nimmt sie für sechs bis sieben Wochen Antibiotika. „Dann sind die beschwerdefreien Phasen etwas länger“, erklärt sie. Die Krankheit kommt dennoch zurück, schubweise und immer anders. Juckreiz, Hautentzündungen, Verdauungsprobleme, Schmerzen, Depressionen, Frieren und Schwitzen sind nur einige Symptome. „Die Haut kann die Temperatur nicht mehr regulieren“, erklärt die Frau.

Zwischen 2013 und 2017 gibt es im Kreis weit über 1000 Erkrankte

Im Landkreis Tuttlingen sind nach Angaben der Krankenkasse AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg von 2013 bis 2017 wegen Borreliose 905 AOK-Versicherte behandelt worden. 2017 waren es 176 Versicherte: „Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung im Landkreis entspricht das rund 300 Menschen“, so Frank Wehinger, Pressesprecher der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dabei war die Erkrankung im angeführten Zeitraum ungefähr gleich auf Frauen (487 Fälle) und Männer (418) verteilt. Dass Frauen etwas häufiger betroffen sind, führt Wehinger auf die Tatsache zurück, dass sie bei „Symptomen eher einen Arzt aufsuchen“. Mit wenigstens 154 Behandlungen (2015) ist die Häufigkeit einer Borreliose-Erkrankung deutlich höher als mit FSME.

FSME-Fälle im Kreissind rückläufig

Im Jahr 2018 gab es im Landkreis Tuttlingen nur einen FSME-Fall. Die Zahl in der Region ist – entgegen der landesweiten Entwicklung – rückläufig gewesen. Im Jahr 2017 waren es fünf Meldungen. „Bei der Häufigkeit ist es im Landkreis Tuttlingen nicht so schlimm. Wir haben normalerweise zwischen einem und null Fällen“, erklärt Dr. Siegfried Eichin vom Gesundheitsamt des Landratsamts Tuttlingen. Trotzdem sei und bleibe der Landkreis weiter ein Risikogebiet.

Eine Zunahme der durch Zecken hervorgerufenen Erkrankungen sei klimatisch bedingt. „Bei Wärme sind Zecken aktiver“, sagt Eichin. Weil bei einem Spaziergang in der Natur ein „Ganzkörper-Overall nicht jedermanns Sache sei“, rät der Leiter des Gesundheitsamts zu einer baldigen, vorbeugenden Impfung gegen FSME. „Das dauert schon Monate, bis der Schutz oben ist. Aber die nächste Zeckensaison kommt bestimmt.“ Zusätzlich könne man zu Hause noch die Haut absuchen oder duschen. Damit würden die Zecken, die noch Stunden auf der Haut krabbeln und eine gut durchblutete Stelle suchen, rechtzeitig entfernt werden. Gegen die Borreliose, die von den Zecken ebenfalls übertragen wird, gibt es bis auf die Gabe von Antibiotika keinen Impfschutz. Wird man von einer Zecke gebissen, empfiehlt Eichin, das Spinnentier auf jeden Fall zu entfernen. Selbst wenn der Kopf noch im menschlichen Körper steckt, ist damit schon viel erreicht. Borrelien befinden sich im Darm des Erregers, geraten bei einem Stich in den Speichel und werden so übertragen.