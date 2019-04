Wie ein Bus die Jugendarbeit der Stadt verändert hat

Er steht seit 2015 vor Schulen, am Freibad oder bei Großveranstaltungen: der Jugendbus. Mit demAngebot wollen die Sozialarbeiter besonders nah an die Kinder und Jugendlichen der Stadt herankommen. Für die Stadtverwaltung ein Erfolgsmodell.

Ein Bus hat die Jugendarbeit der Stadt Tuttlingen verändert. Denn da, wo er steht, bleiben Jugendliche stehen, können etwa Playstation oder Riesenmikado spielen und vor allem: Sie kommen ins Gespräch mit den Sozialarbeitern. Und das auf ganz unkomplizierte Art. Die Jugendlichen und deren Eltern lernen die Sozialarbeiter quasi im Vorbeigehen kennen – auch schon bevor es einen konkreten Beratungsbedarf gibt.

Persönlicher Kontakt zu Jugendlichen ist wichtig

„Der persönliche Kontakt macht es später einfacher, zu uns zu kommen, wenn man etwas hat“, sagt Daniela Alber-Bacher, Abteilungsleiterin Jugend der Stadt Tuttlingen. Deshalb zeigen die Sozialarbeiter mit dem Bus dort Präsenz, wo auch die Jugendlichen sind: am Skaterpark im Umläufle, am Freibad oder eben dierekt an den Schulen. Unterwegs sei der Jugendbus eigentlicht immer. Auch an den Großveranstaltungen in der Stadt, wie etwa Run and Fun oder bei Tutstock, sei man präsent. Man orientiere sich an der Lebenswelt der Jugendlichen. „Je mehr wir irgendwo sind, desto mehr bekommen wir auch mit“, sagt Alber-Bacher. Der Bus sei zum Aushängeschild der Jugendarbeit geworden. „Es gibt in Tuttlingen eigentlich kein Kind, das noch nicht von uns gehört hat. Darauf sind wir stolz.“

Ort zum Spielen und für Gespräche

Für die Jugendlichen ist der Jugendbus nicht nur Spielstation. Sie nehmen auch das Gesprächsangebot mit den Sozialarbeitern an. „Der Übergang von Schule und Beruf ist ein ganz großes Thema“, sagt die Leiterin der Jugendarbeit. Aber auch Themen wie Mobbing, Konflikte und Gewalt würden immer wieder angesprochen. Dann versuchen die Sozialarbeiter Beratungsgespräche mit den Jugendlichen zu vereinbaren. Die Einzelfallhilfe für psychische Erkrankungen habe deutlich zugenommen, so Alber-Bacher. Essstörungen, Selbstverletzung oder aggressives Verhalten zum Beispiel gegenüber Lehrern. „Das ist zum Hauptpunkt unserer Arbeit geworden“, erklärt Alber-Bacher.

Dazu, dass die Betroffenen überhaupt Gespräche suchen, trägt wohl auch der Jugendbus bei, der den Erstkontakt zu den Jugendlichen einfacher macht. Das zeige sich auch an der Zahl von Jugendlichen, die das Jugenkulturzentrum besuche. Denn seit der Bus im Einsatz sei, sei das mit rund 60 Jugendlichen viel stärker nachgefragt als vor dem Einsatz des Busses.

Eins sei bei der Arbeit wichtig: Dass die Sozialarbeiter flexibel bleiben und sich immer wieder neu auf die Jugendlichen einstellen. Das beginnt schon dabei, zu erkennen, welche Orte in der Stadt bei den Jugendlichen gerade angesagt sind – denn dort muss auch der Bus präsent sein.