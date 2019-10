Wie die Spielsucht fast das Leben dieses 27-Jährigen zerstört hat

Hilfe bei Spielsucht: Für Menschen, die den Eindruck haben, ihr Spielverhalten nicht mehr im Griff zu haben, gibt es Hilfe. Die Fachstelle Sucht in Tuttlingen bietet eine therapeutische Gruppe für Menschen mit Spielsucht an. Diese trifft sich jeden zweiten Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumen der Fachstelle in der Freiburgstraße 44. Bei den Gesprächen sollen Betroffene Unterstützung in der Bewältigung ihres Alltags erhalten und können bei Bedarf in eine stationäre oder ambulante Rehabilitation vermittelt werden. Außerdem stellt die Fachstelle, wenn nötig, den Kontakt zur Schuldnerberatung her. Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07461/ 966480 oder im Internet unter www.bw-lv.de.