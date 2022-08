Ein Blick hinter die Kulissen: Wie die rohe Kuhhaut zur Schuheinlage gegen Plattfüße wird

In den Tuttlinger Heimatblättern 2007 ist es nachzulesen: Tuttlingen galt im 19. Jahrhundert als eine Hochburg des Ledergewerbes. Zum Gerben ist viel Wasser und Holz für die Gerbstoffe notwendig – beides war in Tuttlingen vorhanden. Weil es bis zum Ende des Jahrhunderts keine Kanalisation gab, waren die Gerber meist direkt an der Donau. In der Donau- und Weimarstraße, in der Unteren Vorstadt und vor allem in Wöhrden, wo der Mühlkanal verlief. Das Gewerbe brachte viel ein, galt aber als lästig: Die Tierhäute wurden im fließenden Wasser gewaschen, das Abwasser einschließlich Gerberbrühe ging direkt wieder in die Donau, der Geruch war oft bestialisch. Nach und nach machte die Stadt den Gerbern strengere Auflagen wie Zementböden und -rohre. Heute brauchen Gerbereien, die mit Chemikalien arbeiten, eigene Kläranlagen.

Eine historische Quelle weist 1861 in Tuttlingen 59 Gerbermeister und 20 Gesellen nach. Ende des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der Gerbereien in Tuttlingen zurück. Die Nachfrage war zwar groß geworden, doch die Konkurrenz wuchs, günstige Importe aus dem Ausland kamen hinzu. Im Adressbuch von 1948 finden sich in Tuttlingen noch neun Betriebe. Heute gibt es noch zwei Gerbereien: Martin und Renz. Bis vor kurzem waren es noch drei: Ludwig Teufel, der die Gerberei Ludwig Schneider betrieben hatte, ist Ende Juni gestorben.

Deutschlandweit gibt es laut dem Verband der Deutschen Lederindustrie in Deutschland etwa 20 Gerbereien. Zehn davon sind größere mit mindestens 50 Mitarbeitern. Der Umsatz liege bei 600 bis 800 Millionen Euro jährlich, sagt Andreas Meyer, Geschäftsführer des Verbands, „da gab es in den letzten Jahren auch keine großen Einbrüche“. Gefragt ist Leder aus deutscher Herstellung vor allem in der Auto- und Möbelindustrie, auch im Schuhbereich seien hochwertige Leder gefragt. Etwa 2000 Mitarbeiter sind in der Lederindustrie tätig. Vor allem hohe Umweltauflagen fordern die Branche heraus, dennoch sei es wichtig, dass sich das Handwerk in Europa halte und hier weiterentwickelt werde, findet Meyer. Als nachhaltiger, reparabler Rohstoff sei Leder attraktiv. (dh)