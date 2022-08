Wie die neue Tuttlinger Kreismarke aussehen soll

Die zweite Beteiligungsrunde zur Bildung einer neuen Kreismarke läuft. Bürgerinnen und Bürger sollen sich konkret eine Meinung zu Layout, Logo und Farben des neuen Außenauftritts des Landkreises zu machen.

Markenexperten der Kreativ- und Digitalagentur „Zwei14“ haben, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, verschiedene Ansätze für das neue Erscheinungsbild entwickelt. Die Logoentwürfe sowie Farben und Typografie können Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage bis Ende September bewerten. Online besteht die Möglichkeit, über den Konfigurator favorisierten Kombinationen zusammenzustellen.

Die Agentur „Zwei14“ sowie das Team der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Landratsamtes Tuttlingen, die gemeinsam den Markenbildungsprozess begleiten, hoffen erneut auf eine rege Beteiligung. Die endgültige Festlegung wird dann der Kreistag in seiner Sitzung im Oktober treffen.

Bei der ersten, bereits abgeschlossenen Umfrage war es vor allem darum gegangen, ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen und zu erfahren, was sie besonders am Landkreis Tuttlingen schätzt, welche Vorzüge es hat, in der Region zu leben, aber auch, was sie sich für die Zukunft wünscht, so das Landratsamt. An der ersten Umfrage hatten sich 1300 Bürgerinnen und Bürger beteiligt.