Wie die lokale Kultur trotz Corona überleben kann

Die Corona-Krise hat alles Kulturelle weitgehend lahmgelegt, zumindest was Live-Auftritte vor Publikum von Künstlern und Ensembles betrifft. Online-Streaming-Aktionen und Open-Air-Auftritte vor Autos waren dabei nur Notbehelfe, die den Kulturschaffenden nicht wirklich geholfen haben, urteilen Michael Baur (Geschäftsführer Tuttlinger Hallen) und Berthold Honeker (Programmplaner). Redakteur David Zapp hat mit den beiden darüber gesprochen, wie die lokale Kultur wieder zum Leben erweckt werden und wie man dabei in Zeiten von Abstand und Maskenpflicht die Sicherheit von Künstlern und Publikum gewährleisten kann.

Empfinden Sie es als ungerecht, dass die Bundesliga zu Saisonbeginn wieder vor Publikum spielen darf? Oder tut sich da auch was für die Kulturszene mit der Bundesliga als Vorreiter?

Baur: Nun, RB Leipzig will die neue Bundesliga-Saison mit 8000 Zuschauern im Stadion eröffnen. Die Bundesliga war ja schon im April und Mai bei den Ersten, die darauf gedrängt haben, sie müssen wieder raus, wieder spielen und Zuschauer in den Stadien haben. Eine gewisse Systemrelevanz würde ich auch der Bundesliga nicht absprechen wollen. Aus einem Grund, flapsig gesagt: „Brot und Spiele“. Die Leute wollen unterhalten sein und ein Stück Normalität zurück. Sowohl bei der Bundesliga, auch wenn die Spiele im Fernsehen übertragen wurden, als auch bei der Kultur im Besonderen, merkt man einfach, dass ein Live-Erlebnis nicht ersetzbar ist. Und das haben wir alle ganz deutlich gespürt.

Wie hat sich das bemerkbar gemacht?

Baur: Am meisten gemerkt haben das die Künstler. Ich habe mit einigen gesprochen, die im Open-Air-Auftritte vor Autos hatten. Die haben alle gesagt: „Das ist grauenhaft. Du hast null Feedback, von dem ein Kabarettabend normalerweise lebt. Du hörst dich nur selber und vielleicht mal eine Hupe.“ Klar ist, dass viele Künstler jeden Strohhalm ergreifen mussten. Denn die Alternative war für viele nur der Weg zum Sozialamt. Und bevor man den geht, stellt man sich auch vor Autos auf eine Bühne. Oder man streamt im Internet etwas in der vagen Hoffnung, dass von 1000 Leuten, die zugucken, zwei etwas überweisen.

Wie und wann soll denn der Neustart der Kultur geschehen?

Baur: Was wir mit Interesse beobachtet haben, waren die Salzburger Festspiele. Salzburg war von den großen Klassik-Festivals das einzige, das gesagt hat, sie ziehen es jetzt durch. Gut, dass 100-jährige Bestehen kam hinzu, das wollte man nicht ausfallen lassen. Damit wurde das Festival zum Experiment für die ganze Kulturszene. Ein zweites Ischgl ist dabei nicht eingetreten, wie viele befürchtet hatten. Salzburg hatte unter den 80 000 Besuchern bis dato nicht einen Corona-Fall. Von daher kann man sagen: Experiment geglückt.

Was bedeutet das für Kulturveranstaltungen hier in Tuttlingen?

Baur: Es hat uns gezeigt, dass sogar große Indoor-Kulturveranstaltungen – ich spreche nicht von Großveranstaltungen, die bis heute in Baden-Württemberg nicht definiert wurden –, mit Publikum wieder möglich sind, wenn man sie gut organisiert. Wir haben für uns die Entscheidung gewiss nicht leicht gemacht. Es trägt uns aber eine gewisse Euphorie, dass endlich wieder Veranstaltungen möglich sind. Es muss wieder Leben auf die Bühnen – aber mit entsprechender Vorsicht. Wir haben es uns gut überlegt: Ist es ein kalkulierbares Risiko? Da schauen wir auch in anderen Bereichen, was in der Gesellschaft möglich ist.

Was ist denn aktuell in den beiden Häusern der Tuttlinger Hallen möglich?

Baur: Bis Ende August waren Veranstaltungen nur bis 250 Personen möglich, jetzt wieder mit bis zu 499, wenn man die Abstands- und Hygieneregeln einhalten kann. Für uns bedeutet das unter diesen Voraussetzungen eine maximale Kapazität in der Angerhalle mit 130 Personen und 220 in der Stadthalle.

Und wie sieht die rechtliche Situation aus?

Honeker: Rechtlich sieht es zunächst so aus, dass wir für diesen Herbst Verträge mit Künstlern und Agenturen haben, die teilweise schon vor ein, zwei Jahren abgeschlossen wurden. Die Verträge stehen erst einmal. In aller Regel kommt der Künstler zu seinem Auftritt, spielt sein Programm und hat dann den Anspruch auf die vereinbarte Gage. Von daher haben wir aktuell keine Möglichkeit wie im Frühjahr zu sagen, dass die Veranstaltung wegen „höherer Gewalt“ ausfällt. Das ging alles mit den Künstlern nach Hause, was da ab März passiert ist. Wir haben darunter finanziell nicht gelitten, mental sehr wohl. Es war nicht leicht, Veranstaltungen abzusagen und den Künstlern zu sagen „Ihr habt kein Einkommen“. Und da hat die öffentliche Hand nun eine Verpflichtung, den Künstlern jetzt, wo es wieder erlaubt ist, Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen.

Kulturauftrag ist das Stichwort...

Baur: Kulturauftrag ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir können uns da nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich verstehe einen Betreiber eines privaten Clubs oder eines privaten Kleinkunsttheaters, der das durchrechnet und sagt: „Um Gottes Willen, da habe ich ja keine Aussicht, irgendetwas zu verdienen.“ Wir sind in erster Linie nicht zum Verdienen da, sondern um kulturelle Angebote zu machen. Und das machen wir im Herbst, wo es vertretbar erscheint. Nicht möglich ist es bei Veranstaltungen, an denen wir die Zuschauerobergrenzen überschreiten. Nicht möglich ist es beispielsweise im Fall des Landesjugendorchesters, das pandemiebedingt gar nicht proben konnte. Und dann gab es Veranstaltungen, wo es einfach schade gewesen wäre, diese vor ganz kleinem Publikum stattfinden zu lassen, wo wir wissen, da wollen gern 800 Tuttlinger hin – wie etwa der geplante Saisonauftakt mit Iris Berben und Anke Engelke. Den Termin konnten wir im Einvernehmen mit den Künstlerinnen verschieben. Das machen aber nicht alle mit; manche pochen auf die Verträge.

Vor der Stadthalle hängen schon die Hinweise auf die Veranstaltungen der in Kürze beginnenden Saison. Wie ist denn die Erwartungshaltung beim Publikum? Gibt es da noch Vorbehalte oder meinen viele, es müsse jetzt wieder wie vor Corona funktionieren?

Baur: Das Publikum ist gut informiert. Und es freut sich ganz überwiegend auf Kulturangebote, die es endlich wieder gibt. Das hat uns in vielen Rückmeldungen erreicht. Viele Leute haben gefragt, wann wir wieder spielen. Und das schon lange vor den Sommerferien. Es ist schon eine Neugier da und die Erwartungshaltung, dass es wieder losgeht. Es gibt aber auch Menschen, die zwar aus Solidarität ihr Abo verlängert und bezahlt haben, aber die sich noch nicht recht trauen dann auch zu kommen. Es ist noch eine gewisse Unsicherheit und Zurückhaltung da. Da braucht es auch noch die ersten Veranstaltungen, die gut über die Bühne gegangen sind. Es wird natürlich am Anfang ein etwas anderes Kulturerlebnis sein, als das, was die Leute kennen.

Wie kann man den Leuten denn im Vorfeld die Angst ein Stück nehmen?

Baur: Angesichts all der präventiven Maßnahmen, die wir ergreifen, können wir sagen, dass wir alles tun, was im Bereich des Möglichen liegt, um Infektionen hier im Haus zu verhindern. Das sieht sicher auch unser vernünftiges und gebildetes Publikum so, auf dessen Mitwirkung wir bei den anstehenden Veranstaltungen zählen. Ich halte Infektionen für höchst unwahrscheinlich, ausgeschlossen sind sie nicht. Natürlich kann theoretisch überall etwas passieren. Aber wenn ich unsere Kulturveranstaltungen mit anderen Situationen vergleiche, in die ich mich täglich begebe – ob das am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen oder abends im Restaurant ist – da sind wir deutlich besser aufgestellt, mit dem, was wir hier machen. Wir haben große Flächen für die Besucher und können die Abstände gewährleisten. Die ohnehin gute Belüftungsanlage in der Stadthalle wird von den Technikern aktuell auf reinen Frischluftbetrieb umgestellt. Das kostet vorübergehend ein paar Euro mehr Energie, bietet aber ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Da sind wir also gut gerüstet.

Honeker: Im Übrigen spielen die Kollegen von der St. Ingberter Pfanne im Saarland ihren Kleinkunstwettbewerb aktuell auch.

Sie beide sind in der Kulturszene gut vernetzt. Wie machen das denn die Kollegen andernorts in Baden-Württemberg?

Baur: Die allermeisten mit uns vergleichbaren Häuser, etwa die Stadthallen in Singen, Balingen und Villingen-Schwenningen machen es wie wir: Sie haben auch Abstands- und Hygienekonzepte erstellt und fahren ihr Spielprogramm weitgehend wie geplant ab – aber mit entsprechend verringertem Publikum. Es gibt nur ganz Wenige, die ihr Kulturprogramm bis zum Jahresende komplett eingestellt haben. In der näheren Umgebung kenne ich gar keinen Veranstalter, der das macht.

Honeker: Und die Kleinkunstanbieter schaffen entweder mit reduzierter Kapazität oder haben in der Nachbarschaft ein Ausweichquartier, das sie nutzen können.

Wie groß ist Ihr der Optimismus, dass sich die Veranstaltungsbranche nun wieder erholt?

Baur: Was für uns und die Kultur insgesamt ein ganz entscheidendes Momentum ist: Wir machen jetzt Angebote. Die Frage ist: Wie gut werden diese Angebote angenommen? Die „Krähe“ ist ausverkauft, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir die Karten schon lange verkauft hatten – schon lange bevor die Pandemie überhaupt losging. Wir starten nächste Woche – ab dem 14. September – mit dem Freiverkauf für die neue Saison. Und dann wird sich beweisen, ob es ernst gemeint war, was so viele beteuerten – nämlich, dass die Kultur lebensnotwendig sei – oder ob es nur Lippenbekenntnisse waren. Die kosten nämlich erst einmal nichts. Der Kultur ist nur geholfen, wenn die Leute die Angebote jetzt auch wahrnehmen – trotz der einen oder anderen Verängstigung, die ich auch nachvollziehen kann. Falls selbst in den ausgedünnten Sälen Plätze frei bleiben, wäre das schlimm, nicht nur finanziell. Es braucht Kultur, das ist unsere Überzeugung. Deshalb auch unser Motto „Kultur, aber sicher“ mit seinen zwei Lesarten. Wir tun bei unseren Kulturveranstaltungen alles, damit der Besuch sicher ist.