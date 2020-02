Whiteboard für Jungforscher

Das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg freut sich über ein neues multimediales Werkzeug zur modernen Zusammenarbeit. Ein durch die Aesculap AG bereitgestelltes digitales Whiteboard hilft den Jungforschern in Zukunft dabei, noch kreativer und vernetzter zu forschen. Die Scheckübergabe für das 14 000 Euro teure Gerät erfolgte digital von der Firmenzentrale in Tuttlingen an die Zentrale des SFZ-Südwürttemberg in Bad Saulgau. Den SFZ-Nachwuchsforschern stehen damit neue Möglichkeiten der Gruppenarbeit offen: So kann die Technik beispielsweise für Videokonferenzen, bei der Gestaltung von Projektarbeiten und für standortübergreifendes Brainstorming genutzt werden. Das Bild zeigt (von links) Konstanze Nickolaus (kaufmännische Leiterin SFZ), Rolf Meuther, Jens von Lackum, Christian Müller und Marc Bienert (Standortleiter SFZ Bad Saulgau).Foto:Aesculap