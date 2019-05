WFV sponsert Bezirkspokalfinale mit 1000 Euro

Der Württembergische Fußballverband schüttet für den Bezirkspokal mehr Geld aus. Der Pokalsieger erhält vom Verband 750 Euro, der unterlegene Finalist 250 Euro.

Rechtzeitig vor den beiden Halbfinal-Paarungen um den Bezirkspokalwettbewerb des Fußballbezirks Schwarzwald, die am Mittwoch, 29. Mai, und Donnerstag, 30. Mai, ausgetragen werden, hat der WFV die 16 Bezirke im Verbandsgebiet wissen lassen, dass sich diesmal die jeweiligen Bezirkspokalsieger auf einen finanziellen Preis vom Verband freuen dürfen. Das heißt, dass der Verband einmalig einen Betrag von tausend Euro für das Bezirkspokal-Endspiel der Herren zur Verfügung stellt. „Die tausend Euro werden wie folgt verteilt: 750 Euro für den Bezirkspokalsieger und 250 Euro für den Verlierer“, so der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch (Aldingen). Es sei allerdings zunächst eine einmalige Zuwendung, so die Verbandsspitze aus Suttgart. Ob es solch einen Geldsegen auch im Bezirkspokalwettbewerb 2019/20 geben wird, wollte der Sprecher des WFV-Präsidiums nicht bejahen.

Für die beiden Finalisten aus dem Bezirk Schwarzwald heißt dies diesmal einen unerwarteten zusätzlichen Geldsegen, zumal der Sponsor des Bezirkspokal-Wettbewerbs, Möbel Fetzer aus Aldingen, neben dem Wanderpokal zusätzlich ein ansehnliches Preisgeld für das Endspiel zur Verfügung stellt.

Das diesjährige Bezirkspokal-Finale wurde in einer Staffelleiter-Sitzung in Seedorf zur Ausrichtung an den SV Lauffen vergeben. Es findet an Fronleichnam, 20. Juni, um 15.30 Uhr statt. An gleicher Stelle wird bereits um 13.30 Uhr das Bezirkspokalfinale der Frauen zwischen der SpVgg Aldingen und dem SC 04 Tuttlingen ausgetragen.

Das diesjährige Halbfinale im Herren-Wettbewerb wird am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr mit der Paarung SV Bubsheim – SV Zimmern II und am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 30. Mai, um 16 Uhr mit der Begegnung SV Seedorf – SC 04 Tuttlingen ausgespielt.