Wettervorhersage schreckt Gäste ab

„Ganz in Weiß mit einem….“: Einen Blumenstrauß hatten die Gäste des Diner en blanc am Samstagnachmittag nicht dabei. Sie waren mit gefüllten Picknickkörben und Taschen mit köstlichen Leckereien in den Bürgerpark beim Kulturhaus Altes Krematorium gekommen.

Das Team des Heimatforums Tuttlingen, allen voran Initiatorin Bianca Buchmann, hatte in diesem Jahr zum dritten Mal zu dem ungezwungen Picknick ganz in weiß eingeladen und für den passenden stilvollen Rahmen gesorgt. An geschmackvoll dekorierten und weiß eingedeckten Tischen kamen die Gäste zusammen. Sie nahmen auf weiß verhüllten Bänken Platz, breiteten ihre mitgebrachten Speisen aus und genossen in lockerer Atmosphäre das fröhliche Miteinander.

In diesem Jahr hatten sich wohl einige von der Wettervorhersage abschrecken lassen, so dass nicht alle Tische besetzt waren. Doch das Wetter meinte es gut mit dem Heimatforum, denn zu Beginn um 17 Uhr schien noch die Sonne und erst gegen 21 Uhr, als sowieso schon fast alles aufgeräumt war, zog ein Gewitter mit Regen über die Stadt hinweg.

Der Veranstaltung selbst, dem europäischen Grundgedanken des offen und unkomplizierten Miteinanders, konnte dies aber nicht mehr schaden. Im Gegenteil: „Es war wieder ein wunderschönes, harmonisches Treffen“, darin waren sich die Teilnehmer einig.