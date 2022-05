Wetterrückblick auf den April 2022

Mit einer Durchschnittstemperatur von 7,3 Grad (Vorjahr 5,7 Grad) lag der April 1,3 Grad unter dem Monatsmittel und fiel auf Grund des Wetterverlaufs zu kalt aus. Die höchste Temperatur wurde mit 24,6 Grad (Vorjahr 24,3 Grad) am 13.April erreicht. Die tiefste Monatstemperatur lag bei -8,3 Grad (Vorjahr -7,8 Grad), gemessen am vierten Tag des Monats. An 8 Tagen (Vorjahr 18 Tage) gab es Frost.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 69,8 L/qm (Vorjahr 30,3 L/qm) – was 114,8% (Vorjahr 49,8%) der normal üblichen Niederschlagsmenge entspricht – fiel der April zwar zu nass aus, doch für die Natur war das wichtig. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891, liegen bei 174,9 L/qm im Jahr 1986 und bei 3,0 L/qm im Jahr 1893. An 14 Tagen fiel Niederschlag, an elf Tagen Regen, an einem Tag Hagel und an 6 Tagen sogar Schnee. Eine geschlossene Schneedecke gab es je nach Lage an zwei bis drei Tagen.

Der Wind war im April des Öfteren lebhaft, teils auch böig bis stürmisch unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am achten Apriltag mit 72,8 km/h (Windstärke 8) erreicht. Mit 197,1 Sonnenstunden (Vorjahr 222,3 Std.) schien die Sonne im April überdurchschnittlich. Den wenigsten Sonnenschein gab 1994 mit nur 64,0 Stunden und den meisten Sonnenschein 2020 mit einem Rekord von 300,8 Sonnenstunden.

Fazit: Der diesjährige April fiel zu kühl und etwas zu nass, dafür aber überdurchschnittlich sonnig aus. Bis auf die komplett trockene zweite Aprildekade, zeigte sich das Wetter April-typisch wechselhaft.