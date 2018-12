Wetterfee ist bei Erfolgsmachern dabei

Die Veranstaltungsreihe „Die Erfolgsmacher“ von Schwäbisch Media geht 2019 weiter: In der Tuttlinger Angerhalle präsentieren sich von März bis November sechs Referenten mit Expertenwissen zu ganz unterschiedlichen Themen.

Den Auftakt macht am 21. März Markus Hofmann mit Gedächtnispower: „Sie haben ein Superhirn – ich beweise es Ihnen.“ Die Menschen, die man umgangssprachlich als Superhirn bezeichnen würde, haben alle eins gemeinsam: Sie benutzen ihre grauen Zellen effektiver als andere. Sie fordern sich heraus und hören niemals auf zu lernen. Sie schulen und trainieren stetig ihr Gedächtnis. Das fordert Hofmann von den Gästen seines Vortrags auch: „Wecken Sie Ihr Gedächtnis wieder auf!“ Er zeigt Techniken und Methoden auf, wie es gelingen kann, Dinge schneller und nachhaltiger zu merken.

Plan gegen das Jammern

Auch Dani Nieth geht es um Denkmuster. Der Schweizer Moderator und ehemalige Freestyle-Skiingsportler zeigt am 16. Mai, dass Jammern krank macht: „Sie und Ihr Umfeld“, sagt er. „Frustfrei“ ist sein Thema. Nieth weiß laut Ankündigung, wie man Ziele konsequent verfolgen und Träume mit viel Spaß realisieren kann. So viel sei bereits verraten: Jammern trägt nicht dazu bei. Er hält mit einem Sieben-Punkte-Plan dagegen, der mit einfachen Übungen helfen soll, negative Denkmuster und starre Sichtweisen aufzubrechen und generellen Pessimismus zu bekämpfen.

Kommunikationsstrategie ist das Feld von Jens Thomas, der am 27. Juni in der Angerhalle spricht. „Hören Sie auf zu reden und fangen Sie an zu überzeugen“, fordert er die Zuhörer auf. Als ehemaliger international tätiger Rechtsanwalt, HR-Manager und Consultant der Firma Nokia sammelte er Erfahrung im Bereich Kommunikation, in Businesspsychologie und im Vertrieb. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit wissenschaftlich fundierten Kommunikationsmodellen und entwickelt daraus Kommunikationsstrategien. Mittlerweile ist er einer der europäischen Experten zu dem Thema Business-Kommunikation. In seinen Vorträgen versucht er, komplexe Strategien in eingängiger und humorvoller Weise zu präsentieren. Er ist Besteller–Autor und hat zahlreiche Artikel veröffentlicht. Von 2007 bis 2011 war er „Der Businesscoach“ auf ProSieben und half in den Fernsehsendungen „Schwer vermittelbar“, „Hilfe vom Profi“ und „Der Unternehmenssanierer“ Menschen dabei, ihre beruflichen und privaten Ziele zu erreichen.

Kleinert setzt auf Ausstrahlung

„Erfolg ist ein Nebenprodukt“, behauptet Claudia Kleinert, die unter dem Titel „Unschlagbar positiv“ ihre Charisma-Formel auspacken will. Kleinert moderiert seit fast 20 Jahren Sendungen fürs Fernsehen, unter anderen die Wettersendungen der ARD sowie der angeschlossenen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Genauso lange moderiert die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Betriebswirtin Veranstaltungen für Wirtschafts- und Finanzunternehmen, von Galas über Preisverleihungen bis zu Kick-offs. Am 19. September enthüllt sie ihren Ansatz: „Ich habe gelernt, Charisma bewusst einzusetzen und charismatischer aufzutreten. Und das nicht mit der Intention, mehr Ausstrahlung zu erlangen, sondern um erfolgreicher Menschen überzeugen und mitnehmen zu können.“ Je besser das eigene Auftreten und die eigene Wirkung, desto stimmiger kann man Inhalte vermitteln, Menschen führen, begeistern, überzeugen, so ihr Credo: „Egal ob man nun vor der Kamera steht oder im Telefonmarketing, als Verkäufer oder Führungskraft in einem Unternehmen mit Menschen zu tun hat.“

Bei Optimismus zählt die Dosis

Optimismus ist der Rohstoff, auf den auch Jens Weidner setzt. „Die Dosis ist entscheidend“, behauptet der Professor für Erziehungswissenschaften, Kriminologie und Viktimologie. Optimismus ist der unverzichtbare Motor jedes Unternehmens, der Mitarbeiter und Führungskräfte ermutigt, schwierige Prozesse anzupacken und positiv in die Zukunft zu schauen. Realismus ist die notwendige Bremse, denn von den vier zentralen Optimismus-Varianten sei nur eine wirklich tauglich mit Sicht auf Risiko, Nutzen und Erfolgsbilanz.

Jens Weidner will mit seinen Vorträgen dafür sorgen, dass jeder seinen „Best-of-Optimismus“ praktizieren kann, realistisch und optimistisch mit der richtigen Dosierungsempfehlung. Am 17. Oktober ist er in der Angerhalle.

Thomas Baschab schließt die Vortragsreihe am 28. November mit mentaler Kraft ab: „Die ungeahnten Möglichkeiten, sein inneres Potenzial zu nutzen.“ Baschab ist bekannt geworden als Managementtrainer für Top- Unternehmen und als Mentalcoach zahlreicher Spitzensportler. In seinen Seminaren vermittelt er, wie man Ziele erreichen kann, die man bisher für unerreichbar gehalten hat. Anhand zahlreicher spektakulärer Erlebnisse und Aha-Effekte erfahren die Zuhörer, wie sie ihr Unterbewusstsein als Zugang zu ihren tatsächlichen Potenzialen nutzen können. In der Ankündigung heißt es: „Sie lernen den Funktions-Mechanismus kennen, der die Grundlage des mentalen Trainings bildet. Sie erleben, wie Sie durch mentale Zielprogrammierung Ihre persönlichen Grenzen überwinden können und Ziele erreichen, die Sie bisher für unerreichbar gehalten haben.“ Schließlich lautet ein Anspruch unserer Zeit: Mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen.

