Wetter spielt den Segelfliegern auf dem Klippeneck nicht in die Karten

Der 52. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb ist am Samstag zu Ende gegangen. Die 86 Teams aus Deutschland, der Schweiz, Belgien und Großbritannien mit ihren Flugzeugen konnten nur an zwei der acht geplanten Tage fliegen.

Durch einen sogenannten Höhentrog, der knapp westlich vom Klippeneck zu liegen kam und sich weder weiterbewegen konnte noch sich auflöste, bescherte den Wettbewerbsteilnehmern eine Wetterkonstellation, die Trogvorderseite genannt wird. Diese Konstellation sorgte dafür, dass es in der vergangenen Woche an den meisten Tagen entweder regnete oder eine hohe Wolkenschicht verhinderte, dass sich durch Sonneneinstrahlung die notwendige Thermik für Streckenflüge entwickelte.

Am Freitag, dem zweiten Tag an dem geflogen werden konnte, schafften es so nur in drei der fünf Wettbewerbsklassen genug Flugzeuge, die gestellte Aufgabe zu bewältigen. Das führte dazu, dass laut Reglement der Tag bei den anderen beiden Wettbewerbsklassen nicht gezählt wurde. Das Gesamtergebnis in der 15-Meter- und in der Doppelsitzerklasse beruht deshalb nur auf der Wertung des anderen fliegbaren Tages, dem Montag.

Trotz eines der wettertechnisch schlechtesten Jahre in der Geschichte des Klippeneck-Wettbewerbs war die Stimmung bei den Teilnehmern, ihren Teams und Familien gut. Konnte doch der Wettbewerb, der immer auch ein großes Freundestreffen ist, nach dem pandemiebedingten Ausfall im Jahr 2020 endlich wieder stattfinden. Bis wenige Wochen vor dem Wettbewerb war es allerdings nicht sicher, ob sich die Inzidenz so entwickeln würde, dass eine sichere Durchführung möglich sein würde. Aus diesem Grund wurde auch das Rahmenprogramm gestrichen und der Wettbewerb zu Beginn noch als rein sportliche, quasi geschlossene Veranstaltung organisiert.

Für die Veranstalter um den Wettbewerbsleiter Martin Trittler und Bewirtungschef Hans-Peter Grimm eine große Enttäuschung. Immerhin ist das „Fliegerfest“ eine feste Größe in den Veranstaltungskalendern der Gegend und in normalen Jahren ein Besuchermagnet. Aber dank sinkender Inzidenz im Landkreis Tuttlingen wurden nach dem ersten Wochenende die Tore für Besucher doch noch geöffnet.

Bis zu zehn Schleppmaschinen brachten die Segelflugzeuge an den beiden fliegbaren Tagen innerhalb von eineinhalb Stunden in die Luft. Neben ein- und doppelsitzigen reinen Segelflugzeugen waren auch verschiedene Segelflugzeuge mit Hilfsantrieb im Starterfeld. Die können sich mit ihren Motoren entweder bei fehlender Thermik in der Luft halten oder sogar selbst starten. Auch exotische Antriebe wurden genutzt: Ein selbststartfähiges Segelflugzeug war mit einem Elektromotor am Start und eines mit einer Turbine.

Die Gesamtsieger des 52. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerbs.

Clubklasse: 1. Katharina Diehn (Akaflieg Dresden) 612 Punkte, 2. Jelle Vandenbeek (Brasschaatse Zweefvliegclub) 559, 3. Yves Müller (ASG Zweisimmen) 545.

15-m-Klasse: 1. Christoph Ackermann (SG Solothurn) 274, 2. Jan-Philipp Gliese (LFV Bottrop) 268, 3. Jürgen Schönerstedt (LSV Degerfeld) 267.

18-m-Klasse: 1. Harry Tanner (LSV Blumberg) 345, 2. Claus Neuffer (AFZ Unterwössen) und Albert Kiessling (FG Wolf-Hirth) beide 325, 4. Ernst Hoch (FSV Mössingen) 302.

Doppelsitzerklasse: 1. Gerhard Hermann (AC Bad Nauheim) 244, 2. Steffen Jenter (Fliegergruppe Neuffenertal) 243, 3. Gunter Spöcker (FSV Tübingen) 237.

Offene Klasse: 1. Joachim Hirt (LSB Donaueschingen) 358, 2. Michael Reiner (LSV Schwarzwald-Baar) 304, 3. Guido Halter (SG Säntis) 303.

Bester Klippenecker: Gunter Holder (Aeroclub Klippeneck) 495.