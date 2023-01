Wetter im Dezember: Auf winterliche Phase folgte frühlingshaftes Ende

Der Dezember zeigte sich bis einschließlich dem 5. ganztags grau mit für die Jahreszeit üblichen Temperaturwerten. Dann endlich nach ganzen neun Tagen Dauergrau zeigte sich endlich wieder die Sonne. Am 8. Dezember kam dann erstmals Schnee und der Winter um zu bleiben. Es wurde bitter kalt, kälter sogar als im ganzen letzten Winter. Der gefallene Schnee wurde daher konserviert und hielt sich bis zum 21. des Monats.

Doch in der Weihnachtswoche trat wieder einmal, wie so oft vor Weihnachten, der Witterungsregelfall ein und es stellte sich eine sehr milde Südwestwetterlage ein welche den Schnee in allen Höhenlagen im Landkreis dahinschmelzen ließ. Schnee und Winterwetter waren dann kein Thema mehr und nach zwei etwas kühleren Tagen wurde es zum Jahreswechsel frühlingshaft mild wobei die Temperaturen auf Rekord-Werte kletterten. Hierdurch wurde uns der der bislang wärmste Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnung beschert.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 1,7 Grad (Vorjahr 1,1 Grad) lag der Dezember nach dem Durchschnittswert der letzten 30 Jahre (1991 – 2020) 1,5 Grad über dem Monatsmittel. Am kältesten fiel jedoch bislang der Dezember 1962 mit dem absolut tiefsten Mittelwert von -6,3 Grad aus. Den bislang wärmsten Dezember gab es im Jahr 1915 mit einem Mittelwert von 5,8 Grad.

Die höchste Temperatur wurde mit 15,3 Grad (Vorjahr 14,8 Grad) am 31. erreicht und somit ein neuer Silvester- und Dezember-Rekord aufgestellt. Noch nie war es zum Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnung so frühlingshaft warm wie dieses Mal. Die tiefste Temperatur lag bei -15,5 Grad (Vorjahr -7,3 Grad), gemessen am 12. des Monats. Die Erdbodentemperatur, gemessen in 5cm Höhe lag sogar bei -17,1 °C. Ein Blick ins Archiv verrät, am 03.12.1973 wurde mit lausig kalten -25,7 Grad die bislang kälteste Dezembertemperatur gemessen. Der höchste Dezember-Wert lag bislang bei 15,2 Grad im Jahr 1953, gefolgt vom 08.12.2006 mit 15,0 Grad. An 21 Tagen (Vorjahr 21 Tage) gab es Frost, an 9 Tagen (Vorjahr 2 Tage) herrschte Dauerfrost.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 54,2 L/qm (Vorjahr 61,7 L/qm) erreichte der Dezember 88,3% (Vorjahr 100,5%) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890 liegen bei 244,7 L/qm im Jahr 1981 und bei nur 1,2 L/qm im Jahr 1963. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 23. mit 10,1 L/qm (Vorjahr 4,6 L/qm). Im Vergleich die bisherige Tagesrekordniederschlagsmenge im Dezember innerhalb von 24 Stunden, gab es am 19.12.1986 mit 35,4 L/qm. An 19 Tagen (Vorjahr 21 Tage) fiel Niederschlag. Davon an 15 Tagen Regen und an 7 Tagen Schnee. Die höchste Schneehöhe von 14 cm in der Tuttlinger Innenstadt wurde am 10. gemessen, an den erhöhten Stadtrandlagen waren es bis zu 17 cm. Eine geschlossene Schneedecke gab es je nach Lage an 14 bis 15 Tagen (Vorjahr an 5 bis 9 Tagen)

Der Wind war im Dezember kein großes Thema. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde, verursacht von Tief „Geraldine“, am 22. mit 51,5 km/h (Windstärke 7) erreicht. (Vorjahr 50,4 km/h – WS 7).

Mit 42,4 Sonnenstunden (Vorjahr 57,5 Std.) war die Sonnenausbeute im Dezember eher verhalten und erreichte 65,4 % des Mittelwertes. Sichtlich weniger Sonnenschein gab es 2014 mit nur 33,8 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen der Dezember 2016 mit 130,0 Sonnenstunden verbuchen. Nebel gab es an einem Tag (Vorjahr 0 Tage), (Winter)-Gewitter gab es keine (im Vorjahr ebenfalls keine).