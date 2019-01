Wettbewerb nimmt Verbindung von Brücke zu Nordstadt auf

Die maroden Brücken Rathaussteg und Sängersteg in der Stadtmitte von Tuttlingen sind zwar wieder begehbar, doch die erfolgten Reparaturen stellen nur ein Provisorium dar. Die Stadt muss in absehbarer Zeit in neue Brücken investieren und plant gleich den ganz großen Wurf: Sie will einen Planungswettbewerb ausschreiben, in dem neben den Brückenmodellen auch die Wegverbindung zur Nordstadt aufgenommen wird.

So lautet der Vorschlag, den die Gemeinderäte des Technischen Ausschusses in der Sitzung am Donnerstag zur Abstimmung auf den Tisch bekommen werden. Am Montag, 4. Februar, entscheidet dann der Gemeinderat darüber.

EU-weite Ausschreibung

Rund 100 000 Euro will sich die Stadt den Planungswettbewerb kosten lassen. Bis September soll laut Vorlage für die Gemeinderäte ein Ergebnis vorliegen. Dabei geht es zum einen um die Realisierung des Rathausstegs, der als „Tuttlinger Modell“ als eine Art Blaupause für die anderen Stege gelten soll, also auch für den Sängersteg. Zum anderen ist auch eine Planung für eine Anbindung von Panoramastraße, Sonnenbuckel und Nordstadt angedacht. Ziel ist es, eine Lösung aus einem Guss zu erhalten mit der Option, die Wegverbindung in die Nordstadt zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. Der Abschnitt zwischen Groß Bruck und Rathaussteg verlangt zusammen mit der Donau große planerische Qualitäten – deshalb befürwortet die Verwaltung einen gemeinsamen Wettbewerb.

Der muss wegen des finanziellen Volumens EU-weit ausgeschrieben werden, erklärt Stefan Hermann, Leiter des Fachbereichs Hochbau bei der Stadt. Die Grobkosten für den Rathaussteg werden mit 1,2 Millionen Euro Bausumme beziffert. Die zusätzliche Wegverbindung beträgt geschätzt eine mittlere siebenstellige Summe. Die Stadt möchte Anhand von festgelegten Kriterien 15 qualifizierte Büros und ihre Planungen auswählen, fünf davon sollen aus der Region kommen. Spätestens im März soll die Bewertungskommission stehen: Vertreter der Verwaltung und des Gemeinderats sowie Fach- und Sachpreisrichter werden den ersten bis dritten Preis ausloten, wobei die Entwürfe anonym zur Begutachtung eingereicht werden. Erst in einem zweiten Verfahren wird dann der Auftrag der Architektenleistung erfolgen, in dem die gekürten Büros reell berechnete Angebote ihrer Planungen vorlegen müssen.

Eckpunkte sind formuliert

In den Ausschreibungstext eingearbeitet sind Eckpunkte, wie zum Beispiel Breite der Brücken, Ein- und Ausstiegspunkte sowie die Verkehrsanbindung. Noch klären will die Verwaltung, ob eine Bahnhaltestelle Innenstadt, die immer wieder angedacht ist, bereits in diesem Wettbewerbsverfahren berücksichtigt werden müsste.

Wie berichtet, rechnet OB Michael Beck für den Neubau der drei Brücken – auch die Querung der Donau im Koppenland war zeitweise gesperrt und musste repariert werden – mit Kosten von jeweils mehr als einer Million Euro. Insgesamt stehen derzeit 3,6 Millionen Euro im Raum.