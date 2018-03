Wettbewerb für Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes

Ähnlich wie beim Union-Areal will die Stadt Tuttlingen in der kommenden Woche in einen Wettbewerb für den Bahnhofsvorplatz einsteigen. Das berichtete Oberbürgermeister Michael Beck bei der Bus-Rundfahrt zur Landesgartenschau-Bewerbung am Mittwoch. Dabei müsste der Bus- und Fahrradverkehr, aber auch die Elektromobilität berücksichtigt werden.

Zudem sei er vor kurzem darauf angesprochen worden, dass am Bahnhofsvorplatz kein Straßenschild stehen würde. Schließlich hat der Gemeinderat schon vor längerer Zeit beschlossen, das Areal in Konrad-Adenauer-Platz umzubenennen. Das stünde auch schon in den Navigationsgeräten, auch bei Google Maps ist der Konrad-Adenauer-Platz zu finden. Laut Beck soll der Name erst so richtig offiziell werden, wenn der Platz neugestaltet ist.

Michael Hensch, Leiter der Abteilung Umwelt- und Grünplanung bei der Stadt, betonte, dass die Planung für den Bahnhofsvorplatz mit der Planung für den Bereich hinter dem Bahnhof zusammengefügt wird, sollte die Stadt den Zuschlag für eine Landesgartenschau bekommen.