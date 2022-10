Wettbewerb der Leistungsspitze beim BMCO

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Kreisverbandjugendblasorchester KVJBO Rottweil/Tuttlingen beteiligt sich am siebten Wettbewerb für Auswahlorchester des Bundesmusikverbands Chor und Orchester BMCO am 12. November in Trossingen.

Über 700 Teilnehmer in 19 Orchestern werden an drei Spielorten sich in acht Kategorien stellen. In der Wettbewerbskategorie für Blasmusik und Bigbands wird das KVJBO RW/TUT ihr Können und Leistung einer hochkarätigen Internationalen Jury stellen. Mit dabei sind die Schwäbische Bläserphilharmonie Neckar-Teck, das Jugend-Jazz Orchester Saar, das Landesjugendblasorchester Hessen die STB Big Band Sindelfingen, die Bläserphilharmonie Rhein-Neckar, die Filder Wind Symphonie und das Sinfonische Jugendblasorchester Karlsruhe. Um 20 Uhr ist dann im Konzerthaus Trossingen die die Preisverleihung des siebten Wettbewerbes für Auswahlorchester. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei.

Ein weiteres Highlight des KVJBO RW/TUT ist das Konzert am Palmsonntag, dem 2. April 2023 in Trossingen. Schon ab dem 10. Dezember beginnen die Proben. Für weitere Informationen stehen Lisa-Marie Ilg und Julian Klingenstein zur Verfügung, per Email an kvjbo@bvbw-rwtut.de.