Wernz und Diener starten bei WM

Mit dem Tuttlinger Valentin Wernz und Eric Diener aus Wurmlingen starten gleich zwei Triathleten am kommenden Wochenende auf internationaler Bühne in Lausanne in der Schweiz bei der Weltmeisterschaft.

Den Anfang macht der 19-jährige Eric Diener – und das bereits am Freitag, 30. August. Er startet bei der Weltmeisterschaft der Junioren über die Sprint-Distanz. Das heißt für ihn 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen. Dabei misst er sich in seiner Altersklasse auf internationalem Niveau. Für Eric Diener ist es nach seinem Europacup-Debüt vor wenigen Wochen sein zweiter internationaler Wettkampf, bei dem er Seite an Seite mit Spitzenathleten aus aller Welt starten darf. Deshalb gehe es bei ihm in erster Linie um das Sammeln von Erfahrungen. Aber es ist noch mehr drin für den 19-Jährigen: Erwischt er einen Sahnetag und der Rennverlauf gestaltet sich ideal für den Wurmlinger, kann er sich für die kommende Saison den Nationalkader-Status sichern. Voraussetzung dafür ist, dass Eric Diener das Rennen unter den besten 15 Triathleten beendet – ein hochgestecktes Ziel, aber möglich.

Den Kader-Status hat der Profi-Triathlet Valentin Wernz bereits für die kommende Saison in der Tasche. Er misst sich beim Saisonfinale der World Triathlon Series (WTS) am Samstag, 31. August, mit der Weltelite. In der allerhöchsten Klasse geht es für den 24-jährigen Tuttlinger und 66 weitere Teilnehmer der Elite Männer über die olympische Distanz. 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zum Abschluss ein zehn Kilometerlauf stehen dabei auf dem Programm. „Das Rennen ist sehr stark besetzt. Mein Ziel ist es, ein gutes Rennen über diese Distanz abzuliefern. Ich versuche trotz der starken Konkurrenz einen Platz unter den besten 20 Athleten zu erreichen“, sagte Wernz unserer Zeitung.

Das WTS-Rennen mit Valentin Wernz kann am Samstag, 31. August, ab 14 Uhr live auf www.triathlonlive.tv verfolgt werden, genauso die Junioren-WM mit Eric Diener am Freitag ab 10 Uhr.