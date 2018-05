Wernz startet in China

Der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz bestreitet an diesem Wochenende im chinesischen Chengdu seinen zweiten Weltcup der Saison. Bei dem Rennen der Elite Männer misst sich Wernz mit mehr als 70 Profiathleten. Zunächst muss sich der Triathlet heute in einem Sprint-Triathlon über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen behaupten, um sich für das Finale am morgigen Sonntag zu qualifizieren. Dort gehen die 30 Besten aus dem Vorlauf auf einer Super-Sprint-Distanz an den Start.

Aufgrund seiner guten Punkteausbeute in den vergangenen Welt- und Europacups (wir berichteten) fehlt Wernz lediglich ein Platz im Finale unter den besten 15, um sich für die World Triathlon Series (WTS) zu qualifizieren. Motivation genug für den 23-Jährigen, in China seine derzeitige Form abzurufen: „Ich fühle mich gut vorbereitet. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gut trainiert, vor allem auch die Wechsel auf das Rad und in die Laufschuhe“, sagte Wernz gegenüber unserer Zeitung. Im Vorlauf möchte er ein „solides Rennen“ abliefern. Für das Finale peilt er einen Top-Ten-Platz an.