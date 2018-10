Wernz fehlen 36 Sekunden zu Weltcup-Sieg

Beim Weltcup der Internationalen Triathlon Union (ITU) in Florida ist der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz auf dem elften Platz gelandet. Dabei hatte der Donaustädter und seine Konkurrenten nur zwei Disziplinen zu absolvieren.

Zur Überraschung der 66 Teilnehmer war die erste Disziplin wegen der schlechten Wasserqualität abgesagt worden. Somit blieb den Sportlern das Schwimmen über die 750 Meter erspart. Damit verwandelten die Organisatoren den Triathlon in einen Duathlon.

Laufen, Radfahren, laufen: Wettkampf wird zum Duathlon

Das Rennen startete für die Weltspitze in Laufschuhen. Es galt, zweieinhalb Kilometer zu laufen. In der ersten Laufeinheit ging es sofort schnell zur Sache. Letztlich bildete sich eine große Gruppe, die in die Wechselzone kam.

Wernz, der für die Nationalmannschaft der Deutschen Triathlon Union (DTU) startete, glückte ein schneller Wechsel auf das Rad. Er verließ als einer der Ersten die Wechselzone und fuhr in der vorderen Radgruppe mit. 20 Kilometer galt es an der Führungsgruppe dranzubleiben, was dem 23-jährigen Tuttlinger auch gelang. „Da auf dem Rad niemand das Tempo stark angezogen hat, habe ich Kraft sparen können“, bilanzierte Wernz.

„Ich habe erneut gut wechseln können und es geschafft, unter den ersten fünf Konkurrenten die Wechselzone in Laufschuhen zu verlassen“, schilderte der Profi-Triathlet seinen Rennverlauf. In der abschließenden Disziplin – dem erneuten Laufen – lag vor den Athleten eine fünf Kilometer lange Laufstrecke. Auf den ersten Kilometern gab Wernz das Tempo vor und führte die Führungsgruppe an. Letztlich musste er den Spitzenathleten, die mehr Erfahrung in Weltcups besitzen, das Feld überlassen.

Für Wernz geht es Sonntag mit Weltcup-Rennen weiter

Wernz ließ sich nicht abschütteln, überquerte als Elfter und schnellster Deutscher in einer Zeit von 48.54 Minuten die Ziellinie. 36 Sekunden früher erreichte der Franzose Luis Vincent als Sieger das Ziel.

„Ich bin zufrieden mit dem Rennen. Mir ist in Florida ein gutes internationales Ergebnis gelungen, auf das ich stolz sein kann“, sagte Wernz unserer Zeitung und ergänzte: „Ich habe mich während des Rennens erstaunlich gut gefühlt – und das, obwohl es mit über 30 Grad heiß war. Ich dachte, die Temperaturen würden mir mehr zu schaffen machen. Ich bin damit aber gut klargekommen.“ Mit dieser Platzierung sammelte Wernz wichtige Punkte, um auch in der kommenden Saison wieder mit der Weltspitze starten zu können.

Eine Verschnaufpause gibt es für den Tuttlinger Sportler aber nicht. Der 23-Jährige ist aus Florida direkt weiter nach Ecuador geflogen. In der Stadt Salinas steht am Sonntag, 21. Oktober, erneut ein Weltcup auf dem Plan.