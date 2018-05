Wernz für World Triathlon Series qualifiziert

Der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz hat beim Weltcup in China den siebten Platz der Elite Männer belegt. Mit diesem Erfolg qualifizierte er sich für die World Triathlon Series (WTS).

In einem der drei Halbfinals am vergangenen Samstag musste Valentin Wernz, der für das deutsche Nationalteam startete, in einem Sprint-Triathlon zunächst eine Platzierung unter den besten neun Athleten erreichen – mit Erfolg. Wernz landete auf Platz acht. Auf dem Rad fuhr er in der zwölfköpfigen Spitzengruppe mit. „Beim Laufen konnte ich mir letztlich Kraft einsparen, obwohl ich im Halbfinale nicht den besten Tag erwischt habe. Dennoch habe ich mich dadurch für das Finale qualifiziert“, sagte Valentin Wernz gegenüber unserer Zeitung.

Am Sonntag galt es dann, erneut zu überzeugen. Sein vorrangiges Ziel im Weltcup war es, sich für die World Triathlon Series zu qualifizieren, die als Champions League in der Triathlon-Szene angesehen wird. Dafür benötigte der 23-jährige Tuttlinger im Weltcup-Finale der Elite Männer einen Platz unter den besten 15 Triathleten. Das Rennen ging über die Super-Sprint-Distanz, was in allen drei Disziplinen die Hälfte der Strecken des Halbfinales am Vortag bedeutete.

Von den 30 Finalisten war er beim Schwimmen über 500 Meter im Mittelfeld dabei. Das änderte sich auf der zehn Kilometer langen Radstrecke. Durch die Super-Sprint-Distanz gab es auf dem Rad keine großen Lücken, sodass die Triathleten nahezu zeitgleich vom Rad stiegen. In der Wechselzone gelang dem Tuttlinger der schnellste Wechsel in die Laufschuhe von allen Teilnehmern. So war es Valentin Wernz, der als erster auf die zweieinhalb Kilometer lange Strecke loslief. „Die erste von insgesamt zwei Laufrunden lag ich sogar in Führung. Die Spitzenläufer überholten mich zu Beginn von Runde zwei. Ich habe versucht, dranzubleiben, musste zunächst eine Lücke reißen lassen, bin kurz vor Schluss nochmal an die Gruppe herangelaufen, konnte aber den Schlusssprint nicht mehr mitgehen“, blickte er zurück. Wernz beendete damit als Siebter das Rennen mit einer Gesamtzeit inklusive zweier Wechsel in 28.31 Minuten.

„Mein Ziel war es, in China in die Top Ten zu kommen, das habe ich geschafft. Ich bin bis auf die letzten 400 Meter beim Laufen super zufrieden mit dem Verlauf des Weltcups und freue mich, in der World Triathlon Series starten zu dürfen“, erklärte Valentin Wernz, der bei den Tuttlinger Sportfreunden seine Grundlagen für seine Profi-Karriere gelegt hat.

Für den 23-Jährigen ging es bereits am Sonntag mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Am Bundesstützpunkt in Saarbrücken bereitet er sich für seinen nächsten Weltcup im italienischen Cagliari vor, der in rund vier Wochen stattfindet.

Seine Premiere in der World Triathlon Series peilt er in Edmonton in Kanada an. Dieses Rennen findet am 27. und 28. Juli statt. Sollte er bereits zwei Wochen zuvor in Hamburg startberechtigt sein, „geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagte Valentin Wernz abschließend.