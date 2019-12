Werner Rottler ist neuer Präsident der Handwerkskammer Konstanz. Der 55-jährige Schornsteinfegermeister aus Villingen-Schwenningen setzte sich bei der konstituierenden Sitzung der neuen Vollversammlung am Mittwoch im Bodenseeforum mehrheitlich gegen Mitbewerber Jürgen Faden aus Konstanz durch. Er tritt damit die Nachfolge von Gotthard Reiner an, der aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte und feierlich verabschiedet wurde.

Rottler, der sich seit langem ehrenamtlich für das Schornsteinfegerhandwerk engagiert und im Juli neu in die Vollversammlung gewählt wurde, wird nun für fünf Jahre zum obersten Repräsentanten von rund 12 500 Handwerksbetrieben in den Landkreisen Konstanz, Waldshut, Rottweil, Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis.

1964 in Obereschach (heute Ortsteil von Villingen-Schwenningen) geboren, entschied sich der Sohn eines Landwirts für eine Ausbildung zum Schornsteinfeger – und wurde Kammersieger. Nach Stationen in Mönchweiler und Rottweil und bestandener Meisterprüfung machte er sich 1995 selbständig und ist seitdem Bezirksschornsteinfegermeister in seiner Heimatgemeinde.

Werner Rottler ist verheiratet und nutzt den Schwarzwald gerne für Wander-, Ski- und Fahrradtouren.