Werkstofftechnik am Campus

Tuttlingen ist vor allem für drei Industriezweige bekannt: Die Fertigungstechnik, die Mechatronik und die Medizintechnik. Mittlerweile haben sich – dank des Hochschulcampus – noch die Werkstofftechnik und die Materialwissenschaften branchenübergreifend etabliert.

Werkstofftechnik und Materialwissenschaften – diese Felder sind Kernkompetenzen in nahezu allen technischen Branchen. Denn Werkstoffe und Materialien sind qualitäts-, funktions- und daher kostenentscheidend für ein Produkt. „Rund 70 Prozent der deutschen Unternehmen beschäftigen sich mit metallischen Werkstoffen und Metallbearbeitung. Sowohl in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt, wie auch in der Fertigungstechnik sind fundierte Kenntnisse von daher unerlässlich“, erklärt Professor Dr. Hadi Mozaffari-Jovein. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe, bestehend aus sieben wissenschaftlichen Mitarbeitenden, drei Doktoranden sowie mit den Professoren Dr. Ulrich Gloistein und Dr. Griselda Maria Guidoni, etablieren sie den Tuttlinger Standort der Hochschule Furtwangen (HFU) als Knotenpunkt für Werkstofftechnik und Materialwissenschaften.

„Wir bilden einerseits Studierende als Experten in Werkstofftechnik und Materialwissenschaften im Bachelor- und Masterbereich aus. Andererseits sind wir Dienstleister und Ansprechpartner für Unternehmen und an stetigem Austausch interessiert. Denn nur dadurch bilden sich Synergien und Wissen kann transferiert werden“, so Mozaffari-Jovein. In Projekten mit der Industrie forscht die Arbeitsgruppe unter anderem an metallbasierten Materialien für die additive Fertigung oder an bioverträglichen metallischen Komponenten und deren Langzeitverhalten.