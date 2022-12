Wer knackt den Streckenrekord von Valentin Wernz beim Tuttlinger Silvesterlauf?

Der Silvesterlauf Tuttlingen steht in den Startlöchern – und neben vielen Freizeit- und Gesundheitsläufern können die Tuttlinger Sportfreunde als Veranstalter auch ambitionierte Läufer und Spitzensportler an der Startlinie begrüßen – darunter der Wurmlinger Eric Diener und Fabienne Vonlanthen aus der Schweiz.

Bisher ist noch nie jemand schneller auf der exakt vermessenen und bestenlistenfähigen Zehn-Kilometer-Strecke entlang der Donau gelaufen als der Profi-Triathlet Valentin Wernz.

Er lief den Streckenrekord 2018 in einer Zeit von 30.40 Minuten. Der Tuttlinger wollte dieses Jahr wieder eine schnelle Zeit erzielen. Aber es kam anders: Da der 27-Jährige erst vor wenigen Tagen eine Corona-Infektion durchmachte, entschied er mit seinem Trainer, letztlich nur fünf Kilometer im lockeren Tempo zu laufen.

Rekordhalter Valentin Wernz läuft den 5k

„Da ich aktuell in Tuttlingen bin, ist es mir ein besonderes Anliegen, dass ich dennoch beim Silvesterlauf dabei bin, gerade weil die Veranstaltung mein Heimatverein organisiert und ich zudem viele bekannte Gesichter treffen werde“, sagt Wernz.

Fit und gesund steht dagegen der Triathlet Eric Diener aus Wurmlingen an der Startlinie und möchte das Rennen über zehn Kilometer anführen. „Ich hätte mich gerne mit Valentin Wernz gemessen. Es ist schade, dass bei ihm Corona dazwischengekommen ist. Dennoch werde ich versuchen, meine beste Leistung abzurufen und bin motiviert und bereit“, betonte Eric Diener, der mit dem Sieg über zehn Kilometer liebäugelt.

Sein Bruder Jan Diener startet über die fünf Kilometer. Und auch er will sich den Platz ganz oben auf dem Treppchen sichern.

Diener-Brüder heiß auf Spitzenplätze

Über die zehn Kilometer startet auch Triathlet David Breinlinger, den Eric Diener vom Stützpunkt aus Freiburg kennt und der auch für schnelle Zeiten bekannt ist. Ein Lokalmatador und Anwärter auf einen Podestplatz ist auch Jens Ziganke vom TV Konstanz.

Nach längerer Erkältung im Dezember möchte er den Silvesterlauf für einen ersten Formcheck nutzen. Auch ihm sind Zeiten von rund 31 Minuten zuzutrauen. Der international erfolgreiche Berg- und Ultraläufer Benedikt Hoffmann, der an der Fritz-Erler-Schule unterrichtet, startet aufgrund seiner Saisonpause nicht.

Bei den Frauen wäre die Triathlon-Vizeweltmeisterin in der U23, Annika Koch aus Griesheim, über zehn Kilometer gestartet. Die 23-Jährige hat bereits in diesem Jahr bewiesen, dass sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen zehn Kilometer in deutlich unter 35 Minuten laufen kann. Aber auch sie machte erst vor wenigen Tagen eine Corona-Infektion durch und lässt es nur über fünf Kilometer locker angehen.

Starke Frauenkonkurrenz am Start

Für eine schnelle Zeit dürfte dafür Fabienne Vonlanthen aus der Schweiz sorgen. Die 29-Jährige startet für den LC Schaffhausen beim Silvesterlauf. Ihre Bestzeit über zehn Kilometer liegt zwar nicht wie bei Annika Koch unter 35 Minuten, sondern knapp darüber, dennoch dürfte sie mit dem Ausfall von Koch eine heiße Anwärterin für den Sieg sein und obendrauf einen neuen Streckenrekord bei den Frauen aufstellen.

Der aktuelle Rekord liegt bei 37.30 Minuten und stellte Anne Reischmann von der VfB LC Friedrichshafen 2019 auf.

Die Tuttlinger Sportfreunde weisen zudem darauf hin, dass am Veranstaltungstag Nachmeldungen bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich sind. Bedeutet: Weitere Spitzenläufer könnten sich nachmelden und sind somit derzeit aus möglichen taktischen Gründen noch nicht auf der Starterliste zu finden. Egal wie – für die Zuschauer verspricht die neunte Auflage des Silvesterlaufs in Tuttlingen jedenfalls rasante Wettkämpfe.

Anmeldung, Startzeiten & Siegerehrungen

Mehr als 1700 Läufer haben sich den Silvesterlauf angemeldet. Nachrücker und Spätentschlossene können am Samstag, 31. Dezember, ab 9.30 Uhr bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Lauf noch nachmelden. Los geht es ab 11 Uhr mit dem Start des Fünf-Kilometerlaufs. Dieser erfolgt in zwei Startfenstern – ab 11 Uhr für die schnellen Läufer und fünf Minuten später die langsameren Läufer. Die Nordic Walker werden ab 11.10 Uhr auf die Strecke gehen.

Für die Distanz über zehn Kilometer gibt es drei Zeitfenster: Ab 12.15 Uhr geht es in Abständen von drei Minuten auf die Strecke. In den Startfenster zwei und drei werden Pacemaker dabei sein, die Zeiten von knapp unter 50 beziehungsweise 60 Minuten laufen werden.

Alle Sportler, die von außerhalb Tuttlingens anreisen, können ihr Auto auf dem Donauspitz-Parkplatz abstellen. Dusch- und Umkleidemöglichkeiten gibt es in der Mühlausporthalle. Die Läuferverpflegung findet im Start- und Zielbereich statt. Die Siegerehrungen finden ab 13 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums statt.