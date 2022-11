„Wer Freunde fürs Leben hat, hat auch Freude am Leben“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sebastian-Freunde der Schützengesellschaft 1820 treffen sich jede Woche zum Sportschießen im Tuttlinger Schützenhaus. Die Senioren sind seit mehr als 30 Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft, die den Heiligen Sebastian als Schutzpatron verehren. Nun haben sie mit einem Jahr Verzögerung das 30-jährige Bestehen gefeiert.

Seit dem vierten Jahrhundert hat sich der Sebastian-Kult in Mitteleuropa ausgebreitet. Sebastian wurde zu einem der populärsten Heiligen überhaupt und ist einer der 14 Nothelfer. Die Senioren haben großen Anteil am Vereinsgeschehen. Zwar sind sie keine eigene Abteilung in der Schützengesellschaft Schönblick 1820 Tuttlingen. Aber dessen ungeachtet nicht weniger aktiv, was allein schon die besondere Zusatztrainingszeit am Dienstagnachmittag verdeutlicht.

Geschossen wird mit allem, was Spaß macht und was zulässig ist. Jedoch nicht so sehr um Meisterschaftsehren als vielmehr zur persönlichen Erbauung. Wer jetzt vermutet, der Ehrgeiz und die Ernsthaftigkeit stünden nur an zweiter Stelle, wird schnell eines Besseren belehrt. Die Schönblick-Rentner treten in allen Disziplinen und auch einigen anderen Wettkämpfen des Deutschen Schützenbundes erfolgreich an. Vereinseigene Leih- und Trainingswaffen stehen Interessierten nach Absprache zur Verfügung.

Das Durchschnittsalter der Schützengesellschaft-Senioren beträgt 70,5 Jahre. Der älteste ist Kurt Herzog mit 90 Jahren, die jüngste Sybille Pauli mit 60 Jahren. Die drei ältesten Mitglieder, Kurt Herzog, Willi Weininger und Walter Vosseler, bringen es zusammen auf 266 Jahre. Wie sagte jüngst Sebastian-Schützenbruder Wolfgang Kaufmann: „Freundschaft ist wie eine seltene Blume. Man muss sie pflegen und achten.“

Und so feierten die Schönblick Senioren gebührend das 30-Jahre-Jubiläum mit dem Schießen auf eine prächtige Ehrenscheibe. Das Motiv zeigt „Tuttlingen mit Blick vom Seltenbach auf den Honberg von einer Postkarte aus dem Jahr 1901“. Die Ehrenscheibe gewann Walter Vosseler vor Karl Stehle, Branka Rogulic, Erich Seßler, Willi Weininger und Volker Gauss. Im Anschluss an das Schießen traf man sich in geselliger Runde im Schützenhaus, um die vergangenen drei Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.