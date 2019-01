Wenn Räumfahrzeuge im Stau stecken bleiben

Seit zwei Wochen sieht der Winter nach Winter aus: Immer wieder schneit es. Zeit für eine erste Zwischenbilanz mit dem Tuttlinger Winterdienst. Redakteurin Dorothea Hecht hat bei Bauhof-Leiter Gerd Rudolf nachgefragt.

Herr Rudolf, wie läuft der Schneeräumdienst bisher, gab es größere Probleme?

Gott sei Dank nicht. Im Moment läuft es und wir haben keine größeren Ausfälle beim Personal. Was die Statistik angeht: 450 Tonnen Salz haben wir bisher gestreut, und 100 Tonnen Splitt. Insgesamt sind 58 Mann im Einsatz, mit elf großen Lkws, zehn kleinen Traktoren und sieben Pritschenwägen. Das sind die kleinen Fahrzeuge, die zum Beispiel die Bushaltestellen freiräumen.

Am Wochenende hat man manchmal den Eindruck, es wird nicht so nachdrücklich geräumt. Trifft das zu?

Das kann eigentlich nicht sein, wir fahren voll durch, unter der Woche wie am Wochenende. Je nach Wetterlage sind die Mitarbeiter unterwegs. Das heißt auch: Wenn das Wetter besser ist, bauen sie die Stunden ab.

Nach welchen Prioritäten wird geräumt?

Prio 1 haben die Hauptverkehrsstraßen, Prio 2 die Routen für den Busverkehr und Prio 3 alles andere, also Nebenstraßen und Wohngebiete. Heißt: Erst wenn die Prio-1-Straßen für den Verkehr vertretbar freigeräumt sind, machen wir mit anderen weiter.

Vergangenes Jahr gab es in Tuttlingen kaum Schnee. Wie ist dieser Winter im Vergleich zu anderen?

Absolut durchschnittlich. Wir hatten bisher zum Glück wenig Blitz-eis, das kommt in den Morgen- oder Abendstunden schon mal vor und da wird’s dann schwierig für den Winterdienst. Nur am Mittwochabend vergangene Woche war viel los: Die Straßen in der Stadt waren glatt, dann kam noch der Unfall bei Seitingen-Oberflacht dazu. Das Problem ist: Wenn die Stadt dicht ist und alle im Stau stehen, stehen unsere Räumfahrzeuge auch mittendrin. Da können wir leider nur abwarten. Die Beschwerden kommen trotzdem, das wissen wir. Aber wenn der eine den Radweg frei haben will und der andere seinen Enkel auf dem Schlitten auf der Straße ziehen will – da können wir es nicht allen recht machen.