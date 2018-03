Wenn Mönche an der Himmelstür klopfen

Mittelalterliche Kirchenmusik steht im Programm direkt neben Popsongs, gregorianische Choräle in lateinischer Sprache erklingen in einer modernen evangelischen Kirche: Solch scheinbare Gegensätze führen die sieben Sänger der „Gregorian Voices“ kraft ihrer Stimmen mühelos zusammen. Und die begeisterten Besucher ihres Konzerts in der Auferstehungskirche hält es am Freitag schließlich nicht mehr auf den Sitzen: Mit stehenden Ovationen erklatschen sie drei Zugaben.

Die Kirche ist abgedunkelt, nur der Altarraum wird pink beleuchtet. Hier formieren sich die sieben Sänger aus Bulgarien hinter ihren Notenpulten zum Halbkreis. Unter dem modernen Kreuz muten sie fast archaisch an, in ihrer Inszenierung als Mönche im rustikalen braunen Franziskaner-Habit mit Kapuze und traditionellem Seil als Zingulum (Gürtel).

Einstimmige gregorianische Gesänge in lateinischer Sprache geben den Konzertauftakt, berührend schön in ihrer Schlichtheit. Nach dem „Ave Maria“ und dem Wechselgesang „Salve Regina“ bahnt sich mit Thomas von Aquins Hymnus „Adoro Te devote“ der erste musikalische Höhepunkt an. Die kontemplative Kraft der Musik beginnt die Zuhörer auf fast geheimnisvolle Weise zu erfassen, klangschön und beruhigend. Die Interpretation des „Pie Jesu“ berührt mit herzzerreißender Wehmut – dazu muss der Zuhörer diesen letzten Teil des „Dies irae“, der „Totensequenz“, nicht einmal in der Liturgie des Requiems verorten können. Spannungsreich folgt mit „Regina Coeli“ ein kraftvoller, ganz von Freude erfüllter Lobpreis an die „Himmelskönigin Maria“.

Der in Köln lebende Opernsänger Georgi Pandurov initiierte „The Gregorian Voices“ im Jahr 2011. Ivan Uzunov, studierter Kirchenmusiker aus Bulgarien, rekrutierte dafür ausgebildete Sänger in Sofia. Uzunovs Dirigat sichert allzeitige Transparenz der Stimmführung. Auch mehrstimmige Madrigale und Kirchenmusik aus der Renaissance bis zum Barock stehen bei den „Gregorian Voices“ auf dem Programm. Und die innig präsentierten liturgischen Gesänge der orthodoxen Ost-Kirche werden zum besonders intensiven Hör-Erlebnis.

Gregorianik ist in den vergangenen Jahren neu entdeckt worden. Für den Markt der populären Musik werden die mittelalterlichen Liturgiegesänge heute auch mit Pop-Elementen bearbeitet. Ganz anders die „Gregorian Voices“: sie arrangieren Pop-Songs im gregorianischen Stil. Und das so verblüffend echt, dass die ins Programm geschmuggelten musikalischen „Kuckuckseier“ fast als „Originale“ durchgehen. Wie direkt vor der Pause „Ameno“ der Gruppe „Era“, das gleichzeitig die Brücke zum zweiten Programmteil mit a cappella-Pop-Balladen bildet.

Stimme mit Rock-Tauglichkeit

Songs wie Leonard Cohens „Hallelujah“, Eric Claptons „Tears in Heaven“ oder John Lennons „Imagine” bringen die vielfältigen Stimmfärbungen des Septetts zu Tage. Uzunov stimmt ein, dirigiert – und brilliert gleichzeitig mit flexiblen Klangfarben als Solist. Und manch eine Mönchs-Stimme überrascht mit Rock-Tauglichkeit, wie bei Bob Dylans „Knockin‘ on Heaven’s Door“ - nicht alle Tage hört man, dass Mönche an die Himmelstür klopfen.

Drei mitreißende Zugaben hatten die Sänger noch zu bieten: „Amazing Grace“, Michael Jacksons „We Are the World“, und ABBAs „Thank You for the Music“. Danach wurden die Besucher in den kalten Winterabend entlassen – bestens gewappnet mit viel Wärme im Herzen.