Wenn es im Kreuzstraßentunnel brennt

Zwei Minuten nach 19 Uhr schallt am Donnerstagabend eine Lautsprecher-Durchsage durch den Kreuzstraßentunnel: „Achtung, Achtung, es folgte eine wichtige Durchsage der Polizei...“ Alle Personen sollen sich in Sicherheit bringen, ein Feuer sei ausgebrochen.

Die Personen sind nur Laien-Schauspieler, zum Teil Mitglieder der Feuerwehr. Aber für die 100 Feuerwehrleute, die anrücken, wird es jetzt ernst: Großübung im Tunnel, das erste Mal seit vier Jahren. Das Szenario: Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, an einem ist Feuer ausgebrochen, mehrere Menschen sind vermutlich im Tunnel.

Ein automatisches Sicherheitssystem senkt sofort die Schranken an beiden Tunneleingängen. Sirenen heulen in der Stadtmitte, kurz darauf sammeln sich Blaulichter an der Bundesstraße. Rudolf Mall, stellvertretender Feuerwehrkommandant Tuttlingens, stürmt in die Leitzentrale des Tunnels, Funkgerät am Mund. Ein Blick auf die Monitore, die die Kamerabilder aus dem Tunnel übertragen. Dann einer zur Wand, auf einem Plan lokalisiert er den Unfallort. Jetzt schauen: Wohin zieht der Rauch? Schnell gibt er seinen Leuten draußen über Funk Anweisungen: Die einen sollen zum „Eingang Aesculap“, die Mehrheit aber an die Öffnung bei Chiron – dort sind sie näher am Brand.

Im Tunnel geht es blitzschnell weiter: In voller Atemschutzmontur springen die Feuerwehrleute aus den Fahrzeugen, rollen Schläuche aus, schließen Wasser an. In Sekunden löschen sie die Flammen, die von einem Transporter in die Luft schießen. Zwei andere bringen einen Verletzten in Sicherheit. Nur ein glücklicher Umstand kommt der Feuerwehr zugute: Die zweite Nebelmaschine, die Rauch simulieren sollte, funktioniert nicht ganz so wie vorgesehen. Die Sicht ist also etwas besser, als sie bei einem tatsächlichen Brand wäre.

Zuschauer verfolgen Geschehen

Vom Seitenstreifen verfolgt Martin Frey, Kommandant der Feuerwehr Bräunlingen, das Szenario. „Bei der Feuerwehr lernt man nie aus“, meint er schmunzelnd. Der Grund für seinen Besuch: „Wir haben ebenfalls einen Tunnel an der B 31 und bald eine ähnliche Übung.“ Auch in der Leitzentrale geht es belebter zu als sonst beim Tunnelunfall: Polizisten, Notärzte und Sicherheitsbeauftragte aus mehreren Landkreisen schauen zu. Denn: Bei der Übung kommt zum ersten Mal ein neues Konzept zum Tragen, das ein Arbeitskreis der Landesfeuerwehrschule ausgetüftelt hat. „Nach dem Vorbild der Schweizer“, erklärt Tuttlingens Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder, der im Arbeitskreis dabei war.

Neu an dem Konzept ist, dass es überhaupt eins gibt: „Bisher war bei der Tunnelrettung jede Gemeinde sich selbst überlassen“, sagt Vorwalder. „Jetzt gibt es eine klare Ausbildungsanweisung im ganzen Land.“

Was dabei zum Tragen kommt: „Möglichst schnell und massiv mit dem Löschangriff beginnen“, erklärt Dieter Fehrenbacher, Leiter der Straßenmeisterei Spaichingen, zuständig für die Instandhaltung des Tunnels. Das gelingt: „Es läuft wirklich gut“, urteilt Vorwalder nach einer halben Stunde. Die detaillierte Auswertung soll in den kommenden Tagen folgen.

Für alle Beteiligten ist es ein besonderes Ereignis: Großübungen wie diese finden nur alle drei bis vier Jahre statt, zuletzt 2011 kurz nach der Tunnel-Eröffnung. Wichtig war im Vorfeld, dass nichts über die Übung nach außen dringt – was wohl auch geklappt hat. Stellvertreter Mall zumindest ruft Kommandant Klaus Vorwalder halb empört zu: „Ich dachte, du wärst krank!“

100 Feuerwehrleute, Polizisten, Notärzte und Sicherheitsleute waren beteiligt