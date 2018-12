Wenn eine Giraffe und eine Raupe aufeinandertreffen

Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Lichterketten aufhängen – vor Weihnachten gehören manche Traditionen einfach dazu. Für Christa Rieger ist mittlerweile noch etwas anderes fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit: Jedes Jahr schreibt sie ein neues Kinderbuch. Vor kurzem hat sie ihr Buch Nummer acht fertiggestellt. Zahlreiche Exemplare schickt sie jedes Jahr an krebskranke Kinder.

Die Geschichte für ihr neuestes Werk habe sie schon lange im Kopf gehabt, erzählt Christa Rieger. Darin geht es um die Giraffe Mister Langhals und die Raupe Schleckermaul, die eine ungewöhnliche Freundschaft verbindet. Ein Jahr hat die 74-Jährige sich Zeit genommen, um diese Geschichte zu Papier zu bringen. Ergänzt wird der Text von Zeichnungen des Möhringer Illustrators Thilo Pustlauk, mit dem sie schon bei den meisten ihrer vorherigen Bücher zusammengearbeitet hat.

Doch um bloße Unterhaltung ihrer kleinen Leser geht es ihr dabei nicht: „Für mich hat jedes Buch einen Sinn“, sagt die Rentnerin. So verwandelt sich die kleine Raupe im Laufe der Geschichte in einen Schmetterling. „Vielleicht freuen sich die Kinder und denken an das Buch, wenn sie mal einen solchen Schmetterling sehen“, sagt Rieger.

Derzeit ist die Tuttlingerin damit beschäftigt, ihre Bücher zusammen mit Süßigkeiten und Spielzeug in Kartons zu packen. Jedes Jahr schickt sie zu Weihnachten solche Pakete an sieben Krankenhäuser und zwei Hospize in der Region, um krebskranke Kinder für eine Weile ihre Leiden vergessen zu lassen.

„Diese Kinder sind mein Leben geworden“, sagt die 74-Jährige. Am liebsten würde sie persönlich in jeder der Kinderstationen vorbeischauen und den Kindern aus ihren Büchern vorlesen. „Ich habe leider kein Auto, ohne das kann ich die Kinder leider nicht besuchen“, sagt sie traurig. Wenn es dann doch mal klappt, verbringt sie so viel Zeit wie möglich mit ihren Schützlingen: „Dieses Glänzen in ihren Augen macht mich einfach glücklich. Sie nennen mich die Schreibeoma“, erzählt sie und lächelt.

Bald möchte Christa Rieger dann schon wieder mit dem nächsten Buch beginnen – eine Idee, worum es darin gehen soll, habe sie bereits. „Eine Kuh und ein Hase werden eine Rolle dabei spielen“, so viel könne sie schonmal verraten.