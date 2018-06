Wenn ein Liebeslied drei Stunden dauert

Es gibt diese Phänomene wie Gregor Meyle, die wie aus heiterem Himmel in der deutschen Musikszene aufschlagen – und auch einschlagen. Denn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die als klassisches One-Hit-Wonder wieder schnell in der Versenkung verschwinden, hat Gregor Meyle sich in der Szene über Nacht einen Namen gemacht, den er auch als Marke trägt. Am Montag ist der Singer-Songwriter und Schmusesänger aus Backnang erstmals auf dem Honberg-Sommer aufgeschlagen.

Sommersong barfuß mit Hut

Meyle nur als Mädchen-Mucke-Musikanten abzustempeln, damit würde dem Künstler Meyle Unrecht getan – trotzdem macht er im fast 99 Prozent von Damen bevölkerten Zelt von Beginn an keine „Gefangenen“ und mit „Ich glaub’ an dich“ das, was er am besten kann: Herzen schmelzen lassen mit Liebesliedern so zielsicher wie Armors Pfeile. Ebenso ziel- und textsicher sind auch die Fans – und nicht nur die vor der Bühne. Mitsummen, mitsingen egal irgendwie mitmachen – Unterstützung gab es auf jeden Fall aus nahezu 1300 Kehlen.

„Hier spricht dein Herz“ kündigt Gregor Meyle als Sommersong an, aber auch, „um in diesen Zeiten den Mut nicht zu verlieren“. Trotz alledem und nicht zuletzt wegens Meyles Strohhut und seiner baren Füße, das sommerlich entspannte Gefühl kommt rüber und wirkt ansteckend. Sympathisch, echt, nah – auch die männliche Zuhörer-Riege mit verschränkten Armen in der letzten Reihe muss anerkennen, dass der Typ da mit der Hornbrille und der Wahnsinns-Stimme sein Handwerk versteht und einfach gut ankommt.

Meyles Stimme ist zart, rauh, süffig und anschmiegsam. Er singt von Liebe, pochenden Herzen, Sehnsucht und der schönsten Frau der Welt, die jede sein kann. Auch hier im Zelt. Liebe fasst ans Herz, schwirrt durch den Kopf und surrt und pocht im Bauch. Vieles aus diesem Gefühls-Cocktail ruft Gregor Meyle mit seiner Musik hervor. Diese Klaviatur beherrscht er – vergleichbar eines Laith Al-Deen oder sogar Konstantin Wecker.

Bekannt geworden ist Gregor Meyle 2007 als Zweitplatzierter von Stefan Raabs Castingshow, Gewinnerin war Stefanie Heinzmann. Die Schweizerin hat im Übrigen ihren Honberg-Sommer-Einstand schon 2013 gegeben. Offensichtlich ist, dass Gregor Meyle musikalisch etwas drauf hat: Sein Musikvideo zum Song „Keine ist wie du“ ist 5,6 Millionen Male aufgerufen worden. Das Video zu „Du bist das Licht“ erreichte im Internet 2,8 Millionen Fans.

Genau diese Höhepunkte hatte Meyle sich für das Finale bei seinem Honberg-Auftritt aufbewahrt. „Ganz normale Leute“ und „Irgendwann“ wird abgefeiert. Auch neue Songs wie „Mann im Mond“ wurden lautstark begrüßt. Um seiner erschöpften Fanschar den emotionalen Rest zu geben, gab es „Keine wie du“ und „Niemand“ als fette Doppelzugabe mit auf den Nachhauseweg.