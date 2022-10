Wenn die Zombie-Apokalypse bevorsteht

„Rette dich vor den Zombies“ heißt es am Sonntag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Bei der interaktiven Show „Zombie Inferno“ vom Theatre of Horror übernehmen nämlich die Zuschauer die Regie und machen die Aufführung zu etwas Besonderem, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Stell dir vor, die Apokalypse startet und ausgerechnet du bist einer der letzten, die am Leben sind. Wir machen das Beste draus! Die Besucher sind mittendrin und bestimmen den Verlauf der Handlungen und Entscheidungen aktiv mit. Mit etwas „Glück“ wird einer von ihnen eine entscheidende Rolle für das Schicksal des kompletten Publikums spielen.

Ein absolut einzigartiger Abend voller Grusel-Momente, purem Zombie-Spaß und krassem Nervenkitzel, heißt es. Die Story: Die Welt geht unter… New York ist schon gefallen, Paris und London ebenfalls. Zombies versetzen die Welt in Angst und Schrecken – wer gebissen wird, mutiert. Das öffentliche Leben bricht zusammen, die Regierung richtet Safe-Zones ein – und ausgerechnet Sie erreichen sie noch rechtzeitig, ehe die Türen geschlossen werden…