Wenn die Wasserversorgung im Krankenhaus zusammenbricht: So kann eine Tuttlinger Firma helfen

Sterilisieren, kochen, waschen, trinken: Jeden Tag werden im Klinikum Landkreis Tuttlingen durchschnittlich 67 500 Liter Wasser verbraucht. Anders als bei der Stromversorgung gibt es beim lebensnotwendigen Nass aber keine Absicherung im Katastrophenfall. Ein System der Nendinger Firma Wassertechnik Strecker könnte im Notfall helfen.

„Ein Krankenhaus benötigt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben kontinuierlich und unterbrechungsfrei sauberes Wasser und Strom“, sagt Aline Riedmüller, Sprecherin des Klinikums Landkreis Tuttlingen. Beides sei von gleicher Bedeutung. Allerdings: „Es ergibt sich bei kurzfristigem Ausfall der externen Versorgung ein gewisser Unterschied.“ Während durch eine Notstromeinrichtung im Klinikum für die Elektrizität Vorsorge getroffen worden ist, „gibt es eine ähnliche Vorsorge für die Wasserzufuhr nicht“, berichtet Riedmüller.

Dies deckt sich mit den Erfahrungen auf Bundesebene. „Während das Szenario eines Stromausfalls in der Notfallplanung von Krankenhäusern fest verankert ist, wurde die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung und -entsorgung bisher kaum betrachtet“, heißt es auf der Internetseite des Forschungsprojekt Nowater, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Die Ziele sind zum einen einen Leitfaden für die Kritische Infrastruktur zur effektiven Notfallvorsorge und Krisenbewältigung zu entwickeln. Zum anderen die Technik zu entwickeln, um im Katastrophenfall schnell und mobil Trinkwasser bereitstellen zu können.

Flut im Ahrtal sorgt für ein Umdenken

Eine Aufgabe für die Firma Wassertechnik Strecker. „Wir forschen zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie immer mal wieder in dem Bereich. Für uns ist das ein normales Projekt“, sagt Dirk Strecker, der den Familienbetrieb in zweiter Generation führt. Es habe immer mal Ansätze gegeben, dass eine mobile Wasseraufbereitung notwendig sei. „Und dann kam die Flut im Ahrtal.“

Dort, in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, kam seine Firma zwar nicht zum Einsatz. Der Vorlauf sei zeitlich einfach zu gering gewesen, erklärt er. Dabei hätten die Nendinger mit ihrer Technik wirkungsvoll unterstützen können. „Wir bauen schon länger Wasseraufbereitungsanlage. Man legt den Schlauch beispielsweise in die Donau und auf der anderen Seite kommt Trinkwasser heraus“, erklärt Strecker. Dies hätte selbst mit dem verdreckten Ahrwasser funktioniert.

Anlage benötigt zur Reinigung Luft, Strom und Wasser

Den Trick an seinen Aufbereitungsanlagen, die in herkömmliche Kfz-Anhänger passen, erläutert Strecker nicht – Betriebsgeheimnis. Der Vorteil gegenüber anderen Anbietern auf dem Markt sei, obwohl alle die gleichen Filtermembranen benutzen, dass bei den Strecker-Wasserfiltern keine Chemie eingesetzt werden muss. Dies würde den Betrieb im Katastrophenfall erleichtern, weil die Abfallprodukte des gereinigten Wassers nicht gesondert aufbereitet werden müssen. „Wir benötigen Luft, Strom und Wasser“, sagt Strecker.

Und: Pulveraktivkohle. „Damit holen wir Dreck, Viren, Bakterien, Medikamentenrückstände und Trübstoffe aus dem Wasser. Sie werden in der Aktivkohle festgehalten“, meint er. Anstatt von Chemikalien bliebe bei seinem Modell nur „konzentrierter Dreck“, der mit dem normalen Klärschlamm verbrannt werden kann. Die Technik der Firma Strecker ist nämlich auch schon bei Modellversuchen in den Klärwerken von Tuttlingen und Mühlheim eingesetzt worden. „Das Wasser kannst du danach trinken. Nur macht der Kopf da nicht mit.“

Eine Anlage mit nur einer Membran kann Tuttlinger Klinikum versorgen

Das biologische Verfahren bedeutet nicht, dass es besonders zeitintensiv ist, das Wasser so aufzubereiten. Jede Membran schafft 3800 Liter pro Stunde. Das würde im 24-Stunden-Betrieb, die Zeiten des Rückspülens und Aktivkohle-Wechsels ausgenommen, genügen, um das Tuttlinger Klinikum zu versorgen.

Sein Verfahren sei ausgereift, ist Strecker überzeugt. Bei dem Forschungsprojekt, an dem unter anderem die Vereinten Nationen, die Bundeswehr-Universität München, die Technische Hochschule in Köln, Kliniken und Stadtwerke beteiligt sind, gehe es nun darum, die Anhänger zu verbessern. „Der Knackpunkt ist noch die Stromversorgung“, sagt Strecker. Bisher werde diese über ein Dieselaggregat gewährleistet. „Da forschen sie noch dran.“

Perspektivisch könnte der Anhänger mit den Reinigungsmembranen komplett in Nendingen gebaut werden. „Bei uns ist das alles Handarbeit, weil es die Maschinen für die Herstellung und das System so nicht gibt“, meint der Firmenchef, dessen Unternehmen sich von einem Zwei-Mann-Betrieb zu einer Größe von 18 Beschäftigten entwickelt hat.

Und auch vor der Zukunft ist ihm nicht bange. „Wir haben einige Projekte in der Schublade, für den Fall, dass es der Gesetzgeber mal fordert“, erläutert er. Einzig das Finden von Fachkräften ist schwer. „Unsere Tätigkeit ist kein Ausbildungsberuf. Wir müssen alle Mitarbeiter selbst anlernen.“