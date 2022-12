Wenn der Nikolaus rockt

Das Wichtigste zuerst: „Die stille Nacht“ ist kein reines Kinderstück, teilen die Veranstalter mit. Vielmehr ist das Weihnachtsmusical vor allem für jung gebliebene Erwachsenen gedacht, die noch an Wunder glauben. Doch Kinder ab acht Jahren sitzen hier ebenfalls richtig. Zu sehen und zu hören ist es am Sonntag, 11. Dezember, um 16 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen.

Laut Ankündigung erzählt „Die stille Nacht“ die wahre Bedeutung sowie die Entstehungsgeschichte von Weihnachten. Versprochen wird ein Weihnachtsklassiker in neuem und frischem Gewand.

Und darum geht es: Am Nachmittag des 24. Dezembers klingelt es unerwartet an der Tür. Das Mädchen Gabrielle macht auf. Ein junges Pärchen sucht dringend eine Übernachtungsmöglichkeit. Gabrielles Papa schickt die Gäste genervt wieder weg. Ausgerechnet heute am Heiligenabend ist der Stresslevel bei allen wie eh und jeh hoch und der Haussegen hängt mächtig schief. Gabrielle aber lässt der Besuch keine Ruhe. Sie entflieht dem Weihnachtschaos zuhause und macht sich trotz Schneegestöber auf die Suche nach den beiden Fremden…

Die Reise führt die Zuschauer auf ein Abenteuer mit dramatischem Wendepunkt zurück ins Jahr 0. Die Rahmenhandlung basiert auf der klassischen Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, jedoch aus einer Perspektive erzählt, die viele Überraschungen bereithält. Rappende Heilige Drei Könige, ein Engel vom Soul beflügelt, singende Ziegen und sogar ein rockiger Weihnachtsmann mischen kräftig mit.

Mit Parallelen zu der heutigen Zeit bietet das Musical laut Presseinfo den besten Einstieg in die Weihnachtszeit für Groß und Klein. Dafür sorgen eine spannende Geschichte, ein stimmungsvolles Bühnen- und Kostümbild, sowie die Stimmen von Profisängerinnen und -sängern und eingängige Melodien. Wie die Veranstalter schreiben, konnten allesamt erfahrene und erstklassige Musicaldarsteller gewonnen werden, die bereits Hauptrollen in Musicals wie Phantom der Oper, Les Miserables, Aladdin, Mamma Mia oder We Will Rock You spielten.