Wenn das Feierabendbier zur Sucht wird – ein Alkoholiker berichtet

Jacob S. ist Alkoholiker. Langsam schlich sich der Alkohol in sein Leben – bis er nicht mehr konnte. Seit fast eineinhalb Jahren ist der Tuttlinger trocken - dank der ambulanten Rehabilitation.

Jacob S. hing nicht schon zur Mittagszeit über Kneipentheken, mischte sich keinen Schnaps in den Bürokaffee oder war auf jeder Feier völlig betrunken. Sein Alkoholismus war subtiler. Aus einem Feierabendbier zur Entspannung werden über die Zeit mehrere Flaschen am Tag – und damit eine Sucht. Und trotzdem funktioniert Jacob im Alltag. Niemand scheint etwas zu bemerken – bis er irgendwann nicht mehr kann. Es ist die Geschichte eines Mannes, der nicht so recht ins gängige Alkoholiker-Klischee passt und dennoch irgendwann erkennt: Ich habe ein Problem. Alkoholsucht hat viele Gesichter.

„Ich habe ja lange Jahre gar kein Problem gehabt. Ich habe meinen Job gemacht, bin meinen Verpflichtungen in der Familie nachgekommen“, sagt Jacob. Er ist Mitte vierzig, Angestellter in Tuttlingen und seit fast eineinhalb Jahren trocken. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in der Suchtmedizinischen Tagesklinik in Spaichingen und Einzelgesprächen mit Fachleuten an der Fachstelle Sucht nahm er mehrere Monate zweimal in der Woche an Gruppensitzungen der Ambulanten Rehabilitation in Tuttlingen teil – mit Erfolg.

Flucht aus dem Alltag

Jacobs Leidensgeschichte beginnt mit vielen Veränderungen in seinem Leben: ein Berufs- und Ortswechsel, kleine Kinder und gestiegene Anforderungen im Beruf. „Das war eine Phase in meinem Leben, in der viele Dinge in kurzer Zeit zusammengekommen sind“, sagt Jacob. „Meinen Erwartungen an mich selbst bin ich nur bedingt gerecht geworden.“ Wenn Jacob am Abend nach Hause kommt, entflieht er dem Druck mit einem Feierabendbier. Doch schnell reicht eins nicht mehr – irgendwann ist es deutlich mehr als ein Liter am Tag. Wie viel genau er während seiner schlimmsten Zeiten pro Tag getrunken hat, daran will sich Jacob lieber nicht mehr erinnern. Der Alkohol schleicht sich langsam in Jacobs Leben ein. „Ich habe den Alkohol lange in einem ungesunden Maß gebraucht, bis es zum Missbrauch wurde und später eine Sucht.“

Das Bier hilft ihm abzuschalten und verleiht ihm eine Leichtigkeit mit den Dingen umzugehen – ein Gefühl der Stärke. „Es war die gesamte Bandbreite.“ Doch am nächsten Morgen bleibt davon nur ein dicker Schädel übrig. Seine Geschäftstermine legt er sich möglichst spät, so, damit niemandem etwas auffällt. Geschäftsessen vermeidet er und wenn er auf Geschäftsreisen ist und im Stau steht, wird er ungeduldig. Das Bier, das zuhause im Kühlschrank steht, kreist in seinem Kopf.

Doch ganz verbergen, kann er seine Probleme nicht. „Alkohol verändert die Persönlichkeit, Alkohol ist ein Multigift“, erklärt Jacob. „Ich habe gemerkt, wie sich die Kinder von mir entfernen.“ Sein Sohn fragt ihn nicht mehr, ob er ihn vom Sportplatz abholen kann. „Weil er gewusst hat, ich pack es nicht.“ Doch offen angesprochen wird das Alkoholproblem nie. Die Familie stellt sich auf den trinkenden Vater ein. „Ich war ein totaler Egoist“, gibt Jacob zu. „Wenn man süchtig ist, schaltet man alles andere aus.“

Schritt in ein neues Leben

Jacobs Probleme werden immer schlimmer. „Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Mir war einfach alles zu viel“, erinnert er sich. „Dann kam der Tag an dem ich nicht mehr weiterwusste“, erinnert er sich.

Mit Unterstützung seiner Hausärztin beginnt er, sich seinem Problem zu stellen und sich Hilfe zu suchen. Eine Entscheidung, die sein Leben komplett verändern soll. „Ich habe eine ganz tiefe Erleichterung verspürt. Ich habe gelernt zu leben", sagt er heute. Das Größte für ihn: das Verhältnis mit seiner Familie ist besser geworden. „Heute bin ich sehr stolz darauf, ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern zu haben.“ Und: „Ich genieße die Höhen und Tiefen. Früher war alles gleich“, sagt Jacob.

Doch einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. „Das ist Alkoholismus, das ist nicht wie ein Schnupfen, der einfach kommt und wieder geht. Alkoholismus ist eine Krankheit die bleibt“, sagt Jacob. Bei Feiern oder Treffen mit Bekannten – Ereignisse, bei denen früher immer Alkohol ein fester Bestandteil war – muss Jacob an das Bier von früher denken. Wenn ihm jemand nach Alkohol fragt, sagt er: „Ich trinke heute nichts mehr, weil ich früher zu viel getrunken habe.“ Doch bis heute, nach fast 18 Monaten Abstinenz, sei das immer noch ein Thema. „Das macht mich wütend. Alkohol wird in unserer Gesellschaft toleriert und es wird uns suggeriert, dass man Alkohol benötigt, um richtig feiern zu können. Aber wenn man krank wird, wird man als Versager stigmatisiert.“

Doch entmutigen lässt er sich nicht. Im Gegenteil: „Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe“, sagt er heute.