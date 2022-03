Weniger Arbeitslose und Kurzarbeit geht zurück

Zum Stichtag Mitte Februar waren insgesamt 9002 Männer und Frauen im Einzugsgebiet der Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen ohne Beschäftigung, 376 Personen weniger als im Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 23,5 Prozent (minus 2770 Personen). Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,2 Prozent.

Die Zugänge an offenen Arbeitsstellen befinden sich auf einem der höchsten Werte der letzten fünf Jahre: 2053 zu besetzenden Stellen für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden im Februar gemeldet. Die Meldungen von offenen Ausbildungsstellen hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls zugelegt, nachdem sie zwei Jahre in Folge rückläufig waren. 3584 Berufsausbildungsstellen sind zu besetzen, 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei der Zahl der Personen, die eine Lehrstelle suchen, setzte sich die rückläufige Entwicklung dagegen fort. Aktuell sind 1810 Bewerber für Berufsausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit gemeldet. 10,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Auf 100 betriebliche Berufsausbildungsstellen kommen derzeit nur 51 Bewerberinnen und Bewerber. „Noch nie standen für junge Menschen die Chancen so gut, den eigenen Ausbildungswunsch zu verwirklichen“, so Sylvia Scholz, Leiterin der Arbeits-Agentur. Wer mehr über die Möglichkeiten für den Start ins Berufsleben erfahren möchte, finde bei der Berufsberatung nicht nur Berufsideen, die zu den eigenen Stärken passen, sondern direkt auch passende Ausbildungsangebote in der Region. Dafür lohnt es sich, einen Termin zu vereinbaren – entweder an der Schule, in der Agentur für Arbeit oder online im Video-Chat“

Wie geht es nach der Schule weiter und wie findet man einen Beruf, der zu den eigenen Stärken passt? Im Rahmen der Woche der Ausbildung gibt es viele Aktionen von den Agenturen für Arbeit und ihren Netzwerkpartnern. Zum Beispiel bei den Live Sessions auf YouTube am 15. und am 17. März. Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen

Entwicklung nach Landkreisen

Im Landkreis Tuttlingen waren im Februar 2675 Männer und Frauen arbeitslos, 116 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote ist auf 3,3 Prozent gesunken. Im Kreis Rottweil beträgt die Quote 2,5 Prozent und im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 3,5 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften zog im Februar deutlich an: Unternehmen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg meldeten 2053 neue Stellen zur Besetzung, 546 mehr als im Vormonat, vor allem in den BereichenMetallbearbeitung, Maschinenbau- und Betriebstechnik, Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Verkauf, aber auch Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege sowie Büro und Sekretariat.

Weniger Betriebe melden Kurzarbeit an: Im Februar zeigten 72 Betriebe aus dem Agenturbezirk für 475 Personen konjunkturelle Kurzarbeit an (Januar: 211 Anzeigen für 1520 Personen). Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis August zur Verfügung: Demnach haben im August 694 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt und mit der Agentur für Arbeit abgerechnet, 3398 Arbeitnehmer waren betroffen. Die Kurzarbeiter-Quote lag bei 1,6 Prozent.