Wenige Unfälle nach Schneefall im Kreis Tuttlingen

Nahezu der gesamte Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Tuttlingen war am Sonntag von Schneefällen betroffen. Zum Teil waren die Fahrbahnen schneebedeckt. Die Polizei registrierte bis zum späten Nachmittag nach eigenen Angaben 19 Unfälle aufgrund von Schneeglätte in den fünf Landkreisen des Präsidiums, die aber weitgehend glimpflich ausgingen.

Die A 81 war in den Vormittagsstunden, zumindest auf den höher gelegenen Abschnitten, mit Schnee oder Schneematsch bedeckt. So verlor eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin im Bereich Tuningen auf matschiger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Betonleitwand. Ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Darüber hinaus mussten die Beamten zu über vierzig Einsätzen wegen Schneebruchs. In St. Georgen beschädigte ein umgestürzter Baum zwei Fahrzeug, auch in Trossingen stürzte ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.