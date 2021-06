Wenig Infektionen, viele Anbieter: Stadt reduziert Teststationen

Die Stadt Tuttlingen passt ihr Angebot an öffentlichen Teststationen an. Weil die Sieben-Tages-Inzidenz mittlerweile im einstelligen Bereich liegt und es viele private Testzentren gibt, fallen ab Donnerstag, 1. Juli, einige Angebote weg. Bei anderen Stationen werden bei Monatsbeginn die Uhrzeiten angepasst. Das erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Bald bleibt nur die SWT-Infobar über

Täglich wird dann nur noch in der SWT-Infobar von 8 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr getestet. Das Angebot gibt es auch noch bei der Wohnbau. Allerdings wird das tägliche Zeitfenster von 15 bis 19 Uhr wohl ab 10. Juli eingestellt.

Die Mobile Teststation ist von Montag bis Freitag an folgenden Standorten unterwegs: Donau Halle Nendingen (7.30 bis 8.30 Uhr), Auferstehungskirche in der Nordstadt (9 bis 10 Uhr), Am Freibad (10.30 Uhr bis 11.30 Uhr), in Eßlingen an der Pfarrscheuer und am Rathaus (12.30 bis 13.30 Uhr), in Möhringen an der Angerhalle (14 bis 15 Uhr) und an der Evangelische Versöhnungskirche Lohmehlen (15.30 bis 16.30 Uhr).