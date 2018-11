Weltmusicals erklingen

„Musical Moments“, die witzig-charmante rund dreistündige Musicalshow gastiert am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Das Publikum erwarten Highlights aus mehr als 20 Musicals, tiefe Gefühle, Temperament, Leidenschaft, Witz und Charme, opulente Kostüme und weltbekannte Melodien sowie gesangliche und schauspielerische Glanzleistungen.

Mit Charme und Witz verbinden sich leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, großartige Ensemble Szenen, Rock, Ballett und Comedy mit viel Esprit.

Titel aus den Weltmusicals wie „Evita, „Cats“, „Elisabeth“, Superhits von „ABBA“, Rockstimmung bei den legendären „Blues Brothers“, schaurige Atmosphäre mit dem „Phantom der Oper“ und dem „Tanz der Vampire“ - und ein grandioses „We will rock you“ fehlt natürlich auch nicht. Das ist nur ein kleiner Auszug des Bühnenprogramms, das sich quer durch die Gefühlswelt singt, spielt und tanzt.

Ein Augenschmeichler sind die kreativen Kostüme, ein Ohrenschmaus die facettenreichen Titel, Gänsehaut die Atmosphäre auf der Bühne: mal zutiefst romantisch, dann wieder schaurig-düster, erotisch-frivol und sogleich wieder unglaublich komisch und schräg.

Mit acht temperamentvollen Tänzern, Musical-Profis, die ihre jahrelange Bühnenerfahrung ausleben, ausgefeilten Choreografien und einem wandelbaren Bühnenbild: Projektierte Landschaften oder Räume, die mal wie Traumsequenzen, dann wieder märchenhaft oder auch ganz real erscheinen. Die Profi-Entertainer lieben das humorige Zusammenbringen von Publikum und Bühne, führen mit Selbstironie und witzig-frivolem Schmiss durch den Abend.

Konzipiert und weiterentwickelt wurde „Musical Moments“ von Espen Nowacki, der aus Oslo stammt. Nach seinem Diplom als Musical-Darsteller an der renommierten Guilford School of Acting in England spielte Espen Nowacki unzählige Hauptrollen an den großen Bühnen Europas.