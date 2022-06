Weltladen und Arbeitskreis Dritte Welt trotzen Corona-Situation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Weltladen Tuttlingen und der Arbeitskreis 3. Welt haben bei ihrer Jahreshauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus den Vorstand bestätigt.

Einstimmig wiedergewählt wurden unter Wahlleitung von Richard Schwende: Die Vorsitzende Ulrike Irion, als Stellvertreterin Bärbel Haffa, als Kassenwart des Weltladens Thomas Kremer, als Kassenwartin des Arbeitskreis 3. Welt Angelika Zinser und als Kassenprüfer Bruni Vogt und Klaus Stetter. Presse- und Projektreferent bleibt Hans-Martin Schwarz.

Ulrike Irion stellte eine Vielzahl von Aktivitäten in der Vermarktung, aber auch in der Arbeit mit Schulklassen und Jugendlichen vor. Auch das Apfel-Mango-Projekt wurde im Herbst 2021 mit der Herstellung von 1000 Litern Saft wieder durchgeführt. Im Kassenbericht wurde deutlich, dass der durch die Corona-Restriktionen weniger Umsatz im Weltladen realisiert wurde und sogar einen Jahresverlust von knapp 2000 € zu verkraften ist.

Dieser Umsatz wurde im Jahr 2021 jedoch nur im Vormittagsverkauf erwirtschaftet, „daher sind wir trotzdem nicht allzu besorgt“, stellte Kassenwart Thomas Kremer fest. Erst seit Oktober 2021 öffnet der Weltladen wieder ganztags.

Eine Verteilung der Spendengelder aus den Überschüssen vom Weltladen – wie in den Vorjahren üblich – gab es daher dieses Jahr leider nicht. Der Kassenbericht des Arbeitskreises Dritte Welt von Angelika Zinser fiel insgesamt positiv aus. Vor allem die Peru-Projekte konnten unterstützt werden.

Es konnten Spenden an das Huarmaca-Projekt in Nordperu überwiesen werden, wo 350 Kleinbauernfamilien im Nahrungsmittelanbau sowie in der Kaffee- und Rohrzuckerproduktion unterstützt werden. Projektreferent Hans-Martin Schwarz hatte einen schriftlichen Bericht vom Pidecafé-Projekt zusammengestellt. Bemerkenswert ist darin, dass von 5600 Tonnen fair gehandeltem Rohkaffee aus dem Pidecafe-Anbaugebiet über 40 % in Deutschland vermarktet wurden, an zweiter Stelle kommt Belgien und dann die USA. Der Panela-Rohrzucker als zweites Standbein der Kleinbauern wurde vorwiegend nach Italien und Frankreich zur Schokoladenherstellung vermarktet. „Das ist eine großartige Leistung, dass solche Mengen des fair gehandelten Kaffees und Rohrzucker so vermarktet werden können und Armut und Landflucht in Peru bekämpft wird“ stellte der Vorstand fest. Der Weltladen bereitet sich nun auf den fairen Markt am Samstag, den 2. Juli, von 11 bis 15 Uhr vor der Stadtkirche vor, auf dem sich auch die Fair-Trade-Stadt Tuttlingen und der Fair-Trade- Landkreis präsentieren werden.