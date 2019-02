Weltklasse im Kammermusikambiente

Weltklasse hautnah und herausragende Stimmen bietet die Stadthalle Tuttlingen am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr: Das US-Vokalensemble New York Polyphony aus dem Big Apple mit Geoffrey Williams, Countertenor, Steven Caldicott Wilson, Tenor, Christopher Dylan Herbert, Bariton, und Craig Philiips, Bass-Bariton stellt mit seinem Programm „Conversations“ seine gesangliche Ausnahmestellung gekonnt unter Beweis. Mit seinen außergewöhnlichen Programmen erreicht das erfolgreiche Quartett aus den USA das Publikum weltweit.

Alte Musik ist sicherlich nicht das, was einem zuerst in den Sinn kommt, wenn man an New York denkt. Aber seit einigen Jahren gibt es im „Big Apple“ ein aus vier Sängern bestehendes Vokalensemble, das die Welt (zumindest die der Alten Musik) immer wieder aufhorchen lässt und begeistert: New York Polyphony.

Mittelalter und Renaissance

Die vier strafen so manches Vorurteil Lügen, denn das Zentrum der Konzerte und CD-Aufnahmen von Countertenor Geoffrey Williams, Tenor Steven C. Wilson, Bariton Christopher Herbert und Bass Craig Phillips bildet Musik aus Mittelalter und Renaissance aus Ländern Europas, und alle vier Sänger arbeiten auch im wissenschaftlichen Bereich, in akademischen Einrichtungen und Institutionen der Alten Musik.

Allerdings haben sie sich immer auch mit zeitgenössischer Musik auseinandergesetzt und, wie ihre Kompositionsaufträge an zum Beispiel Andrew Smith, Gabriel Jackson oder Ivan Moody zeigen, auch immer wieder Werke bei zeitgenössischen Komponisten in Auftrag gegeben.

New York Polyphony scheuen sich auch nicht, mit Musik zu experimentieren - oder mit Künstlern wie Bora Yoon und Lizzie Ball: So kreierten sie zum Beispiel vor ein paar Jahren im Museum für Naturkunde in Berlin mit dem Komponisten Gregory Brown die Missa Charles Darwin, bei der Christopher Herbert Worte Darwins als Texte für die verschiedenen Teile der Messe adaptierte.

Das Stück wird neben Werken von Thomas Tallis, Camille Saint Saëns, Franz Schubert, Johannes Brahms, Michael Haydn unter anderem im Tuttlinger Programm zu hören sein. Heute dokumentieren zehn CDs, die von der Presse immer hoch, ja frenetisch gelobt und auch mit Preisen ausgezeichnet oder zumindest nominiert wurden, die Arbeit des Ensembles.