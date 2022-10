Welterbe Geschichte Kultur Politik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine viertägige Exkursion ins Saarland, dem kleinsten Flächenbundesland Deutschlands, mit interessanten Einblicken erlebten die Reiseteilnehmer. Bereits auf der Fahrt zum Standquartier in Saarlouis stand das erste Highlight, die Völklinger Hütte, auf dem Programm. Sie ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung und zugleich das erste Industriedenkmal dieser Epoche, das in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Unter sachkundiger Führung wurde die Geschichte der imposanten Werksanlage erkundet.

Als Grenzfestung um 1680 von Ludwig XIV. erbaut, war Saarlouis schon für Vauban „einer der schönsten und angenehmsten Orte im Königreich“. Schwerpunkt des Rundgangs waren natürlich die von Vauban gebauten Festungsanlagen. Unser Stadtführer zeigte hier die wechselvolle Geschichte der Saarregion in Verbindung mit den Zielen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. auf. In der Altstadt besichtigten wir noch die außergewöhnliche Ludwigskirche.

Nächstes Ziel war die Basilika in St. Wendel, gelegentlich auch als „Dom“ bezeichnet. Sie zählt zu den schönsten und bedeutendsten Sakralbauten des Saarlandes. Der Kirchenaktivar, in historischer Kleidung, brachte uns in humorvollen, teilweise auch ironischen, Worten die Schönheit und Bedeutung der Basilika nahe. Eine Kirchenführung, wie man sie nur selten erlebt.

Am dritten Tag wurde der Wolfspark Merzig angesteuert. Die Leiterin des Parks erklärte uns das Verhalten der Wölfe von der Aufzucht bis zu ihrem Tod ausführlich. Nach dem Mittagsmahl folgte eine Saarschleifen-Schifffahrt. Anschließend besuchten wir noch einen Baumwipfelpfad. Von den Panoramapunkten konnte man die Saarschleife vollständig bewundern.

Schengen, das kleinste weltbekannte Dorf, bildete den Abschluss unserer Besichtigungen. Nach dem Gang über das Europa Ufer und dem Anbringen eines Schlosses an der Schlosspyramide durch unsere Reiseleiterin Elisabeth Ehlers, Mitglied im Bezirks- und Landesvorstand der Seniorenunion, traten wir die Rückreise an. Der Vorsitzende der Seniorenunion Tuttlingen, Georg Zindeler, dankte Frau Ehlers und dem Busunternehmen Beck für die gute Organisation sowie unserem Busfahrer Patrick, dass er alle wieder gut nach Hause brachte.