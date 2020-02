Seinen ersten närrischen Empfang hat der neue Ortsvorsteher Günther Dreher mit Bravour gemeistert. Er meinte, dass er es schwer habe, denn er sitze zwischen dem Wolf und dem Bär. Er hoffe, dass dieser sich nicht zum Problembär entwickele – notfalls müsste man das machen, was man mit einem Problembären mache, so der Seitenhieb auf Landesjustizminister Guido Wolf und Landrat Stefan Bär, die beide zugegen waren.

Er erhielt von Zunftmeister Simon Krug die Narren- und Sitzungskappe. Die Zunft plant für 2023 ein Narrentreffen, dass von dieser geplant und von ihm als OV ausgeführt werden müsse. Früher als Lehrer sei es andersherum gewesen, da habe er, Simon Krug, machen müssen, was der damalige Lehrer Dreher gesagt habe.

Dreher hatte ein Lied über das neue Emilion, alias Erster Bürgermeister Emil Buschle, mit im Gepäck, von dem Ortsbüttel Robin Schray meinte: „E Tier, das bellt, aber nicht beißt, heißt ab jetzt Emilion.“ „Welcome in the cow-city, also dem Kuhnest“, so Wolf, der dem neuen Ortsvorsteher eine Spätzleconnection mit dem britischen Premier Boris Johnson nachsagte.

Frank Walter meinte über den Justizminister: „Der kann reden und denken, dann soll er doch gleich den ganzen Laden lenken“. „Hät mer d’Wohnung so wie früher wieder über dem Stall, dann wär die Kuh wieder klimanweutral“, sagte die Bäuerin vom Hohen-Roa, Susi Hein.

Der Möhringer Kater alias Reiner Bieder meinte zum OV, der solle seinen Stellvertreter Andreas Speck zu den Gesprächen mit dem Tuttlinger OB mitnehmen, da man mit Speck die Mäuse fange. Tuttlingen würde Gänsäcker nur für Fußgänger einführen und dafür einen Tuttlinger Soli für Passanten einführen.

Die vier Kinderscherbelgruppen traten als Superhelden, Piraten und Dorfjungs vom Lande auf. Die Lift-Boys vom Möhringer Ski-Luft beklagten, dass das Wetter nicht mitmache: „Wann bekommen wir wieder einen richtigen Winter.“ Möhringens-Baumoser meinte, da sein gebrautes Bier nicht immer gleich sei, dass bekannt gemacht werde: „Morgen ist Brautag, drum sodet ihr des Wissen, heut wird net i de Bach gschisse“.

Letztlich musste der neue OV seine Schlüssel an Zunftmeister Simon Krug abgeben. Mehrfach trat die neu gegründete Alpacka-Band mit sieben jungen Musikern aus Möhringen auf.