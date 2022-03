Weiterhin auf Kleiderspenden angewiesen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der DRK Kreisverband betreibt in der Ambrosius-Blarer-Str. 1 in Tuttlingen den DRK Kleidershop. Einkaufen darf jeder, egal ob man etwas für seinen Geldbeutel tun will oder gerne Second-Hand-Mode mag. Die Kleidung wird für kleines Geld verkauft, um die Ladenmiete einigermaßen stemmen zu können.

Das DRK ist weiterhin auf viele Spenden angewiesen, denn die ersten Familien aus der Ukraine durften sich auch schon einkleiden und es kommen sicherlich noch viele nach: „Die Kleidung kommt da an, wo sie gebraucht wird und wir bedanken uns bei den vielen Spendern, die schon ihre gut erhaltene Kleidung gespendet haben“ sagt die Sozialarbeiterin Mara Wild.

Gespendet werden können gut erhaltene Kleidungsstücke, die noch getragen werden können. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt schon Frühjahrs- und Sommermode. Schuhe und bequeme Sachen wie Jogginganzüge werden außerdem benötigt.

Der Kleidershop hat täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet und Spenden können gerne dort abgegeben werden oder in der Kreisgeschäftsstelle, Eckenerstr. 1 von 8 bis 16 Uhr und in Spaichingen im Mobilen Sozialen Dienst, Obere Wiesen 7.