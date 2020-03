Weiterer Corona-Fall im Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen gibt es den sechsten Corona-Fall. Das Gesundheitsamt hat bestätigt, dass es sich um eine Person aus Trossingen handelt. Mit wem der Mensch seit der Infektion in Kontakt stand, werde derzeit noch geklärt, teilte Julia Hager, Pressesprecherin des Landkreises mit.

Schon in der Nacht zu Dienstag war in sozialen Medien über einen sechsten Infizierten spekuliert worden. Laut Hager könne dies nicht der Trossinger gewesen sein, da die offizielle Meldung des Gesundheitsamtes erst am Dienstagmorgen vorlag. Die Pressesprecherin vermutet, dass es sich um ein Missverständnis nach Äußerungen in den vergangenen Tagen gehandelt haben müsse. Bis Montagabend gab es fünf Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen. Eine weitere Person war hier ebenfalls positiv getestet worden. Weil sie aber in einem anderen Landkreis ansässig ist, zählt sie nicht in die Tuttlinger Statistik.

Senioren

Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck ruft dazu auf, dass die Nachbarschaftshilfe wichtiger denn je sei. Da es besonders ältere Bürger mit einem geschwächten Immunsystem vermeiden sollten, in die Öffentlichkeit zu gehen, und sei es nur zum Einkaufen, werden die Bürger gebeten, genau hinzuschauen, wer in ihrer Umgebung jetzt Unterstützung brauchen könnte. Trotz der Schließung des Hauses der Senioren und Absage sämtlicher Aktivitäten und Angebote für Senioren sind die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros telefonisch erreichbar. Zusätzlich zur nachbarschaftlichen Unterstützung übernimmt das Seniorenbüro die Koordinierung eines Einkaufsdienstes für ältere Menschen, um notwendige Dinge in kleinerem Umfang ins Haus zu liefern.

Trauungen/Beerdigungen

Die Stadt Tuttlingen hat verfügt, dass vorerst bis 30. April bei Trauungen nur das Brautpaar und der Standesbeamte anwesend sein dürfen. Absagen von Trauungen gab es laut Stadtsprecher Arno Specht bislang noch nicht: „Angemeldet sind ein Paar für den 2. April und vier Paare für den 4. April.“ In Möhringen und Nendingen seien es Anfang April ebenfalls je zwei Paare. Specht: „Das ist eine überschaubare Zahl.“ Es sei deren Entscheidung, ob sie sich unter diesen Bedingungen trauen lassen wollen oder nicht. Allerdings: „Wir wissen bislang nicht, wie es nach dem 30. April ausschauen wird“, so der Stadtsprecher.

Bei Beisetzungen gebe es andere Vorzeichen, denn verschieben könne man die in der Regel nicht. Auch nicht bei Urnenbeisetzungen. „Im schlimmsten Fall dauern die Einschränkungen durch Corona ein Jahr, dann stauen sich dann Hunderte von Urnen, das geht nicht“, sagt Specht. Aber es gelten strikte Regelungen: So ist die Obergrenze an Teilnehmern bei 50 Personen pro Beerdigung, und die Feierlichkeiten finden generell nur noch in der großen Aussegnungshalle am Friedhof statt.

In der Katholischen Seelsorgeeiheit Tuttlingen werden Trauungen bis Ende Mai nicht stattfinden und Tauffeiern verschoben. Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben statt. Trauerfeiern und Requien müssten aber nachgeholt werden.

Seelsorge

Keine Gottesdienste, keine Hausbesuche, Krankensalbung nur in Ausnahmefällen: Die katholischen Kirchen im Dekanat Tuttlingen/Spaichingen haben ihre Seelsorge deutlich einschränken müssen. „Das ist eine Situation, die wir sonst nur aus Hollywood-Filmen kennen“, sagt Dekan Matthias Koschar. Eigentlich lebe die Seelsorge von der Zeit, die man gemeinsam an einem Ort verbringe. Nun müsse man telefonisch Hilfe leisten. Die Pfarrämter würden Anfragen auch auf diesem Weg entgegennehmen.

Es sei eine „bedrückende Situation“, sagt Koschar. Allerdings wolle man auch keine Sonderrolle. Man akzeptiere die Vorschriften des Staates, die sozialen Kontakt herunterzufahren, um die Gesundheit der Menschen nicht zu gefährden und die Kliniken nicht zu überlasten. „Es ist vergleichbar mit dem Satz des Fahrlehrers in der ersten Fahrstunde: Lieber erst kräftig auf die Bremse treten, bevor man später keinen Platz mehr habe“, sagt Koschar. Er verweist auch auf das Angebot der Telefonseelsorge.

Die evangelische Pfarrerschaft Tuttlingen hat sich am Dienstag getroffen, um über den Umgang mit der Corona-Krise zu sprechen. In den Kirchen werden keine Gottesdienste mehr gefeiert, teilt Pfarrer Markus Arnold mit. „Trotzdem wollen wir auch deutlich machen: Gerade jetzt in der Krise sind wir für andere da und lassen einander nicht allein, auch wenn wir unsere Kontakte beschränken müssen.“ Als Pfarrerinnen und Pfarrer würden sie versuchen, Menschen, die in Not geraten, nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Dazu gehöre zum Beispiel, „indem wir Hilfe vermitteln, etwa beim Einkaufen oder bei Besorgungen, wenn man das Haus nicht mehr verlassen darf“. Als Seelsorger stünden sie auch bei seelischen Nöten, in Trauerfällen und bei psychischen Problemen zur Seite. Täglich um 18 Uhr läuten die Glocken und laden zum persönlichen Gebet ein, auch sei die Stadtkirche täglich von 16 bis 18 Uhr zum Beten und Innehalten geöffnet. Und: „Weil die Gottesdienste ausfallen, stellen wir Predigten und Andachten im Internet zur Verfügung.“ (www.ev-kirche-tuttlingen.de)

Notgruppen Kindergärten

Seit Dienstag sind landesweit die Schulen geschlossen – die vier städtischen Kindergärten Kernstadt, Alte Post, Altwegen und Nendingen sogar schon seit Montag. Der Grund: Am Samstag wurde bekannt, dass das Kind einer Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde. „Wir können nicht beurteilen, inwieweit die Kinder in den Kindergärten miteinander Kontakt hatten“, sagt Arno Specht, Pressesprecher der Stadt Tuttlingen. Klar ist aber: Ein Kind, das unter Quantäne steht, wird nicht in die Notbetreuung, die es seit Dienstag von der Stadt gibt, aufgenommen. „Das Risiko ist einfach zu hoch“, erklärt der Stadtsprecher. Gedacht sind die Gruppen für Kinder, deren Eltern im „Bereich der kritischen Infrastruktur“ tätig sind. Darunter zählen Angestellte in der Gesundheitsversorgung, wie medizinisches und pflegerisches Personal oder Hersteller von notwendigen Medizinprodukten. Außerdem Personen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig sind – einschließlich der Gefahrenabwehr, wie Feuerwehr, Rettungsdienste und Katastrophenschutz. Auch Mitarbeiter, die im Bereich Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung sowie in der Lebensmittelbranche arbeiten, können ihre Kinder dort unterbringen. „Diese Berufe sind im Moment wichtiger den je. Deshalb dürfen auch Kinder, die unter Quarantäne stehen, nicht in die Notbetreuung. Man würde riskieren, das ein Großteil der Eltern, die so einen wichtigen Job machen, auch in Quarantäne müssten“, erklärt Specht. Wer sich nicht sicher ist, ob Geschwisterkinder von unter Quarantäne stehenden Kindern in die Notbetreuung dürfen, sollte es vorher mit einem Mediziner abklären, meint Specht. „Wir können das von der Stadt aus nicht entscheiden. Jeder Fall ist anders. Das ist momentan einfach eine Ausnahmesituation“, sagt er. Bislang seien rund 20 Kinder in Notgruppen untergebracht.

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat alle weiteren Sitzungen abgesagt. Bis auf weiteres werden der Gemeinderat und seine Ausschüsse sich nicht mehr persönlich treffen.

Die Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft am Dienstag fand nicht mehr statt. „Wir konnten alle Punkte verschieben“, so OB Beck. Bis auf weiteres gibt es nun zwei Möglichkeiten: In dringenden Fällen wird entweder Beck nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Ältestenrates Eilentscheidungen fällen. Oder das von der Gemeinderordnung vorgesehene Verfahren der Offenlegung wird angewandt. Es sieht vor, dass die Gemeinderäte schriftlich und aktiv erklären, ob Sie einem Verwaltungsvorschlag zustimmen oder nicht. Für Rückfragen im Vorfeld der Entscheidung stehen die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung per Telefon oder Mail zur Verfügung. Die Öffentlichkeit wird über diese Beschlüsse über die Presse informiert.

Die ersten Beschlüsse, die auf diese Weise gefällt werden, sind die Bauvergaben für die Sanierung der Gymnasien. Dafür war ursprünglich eine Sondersitzung am 23. März geplant, die ausfällt. „Darüber hinaus“, so OB Michael Beck, „tauschen wir uns über Mail oder auch Videokonferenzen aus“.