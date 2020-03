Weitere Veranstaltungen in Tuttlingen abgesagt

Nach dem Verbot aller großen Veranstaltungen sind nun auch viele kleine hinfällig. Was alles nicht stattfindet, zeigt dieser Überblick.

Kindertreff

Der Kindertreff, der am Samstag, 14. März, im Scala-Kino stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilt die Abteilung Wirtschaftsförderung aus dem Rathaus mit.

VdK

Der Sozialverband VdK Ortsverband sagt seine Hauptversammlung am Samstag, 14. März, im Haus der Senioren ab. „Aufgrund der Absage durch die Stadt Tuttlingen kann diese Veranstaltung nicht durchgeführt werden“, teilt der VdK mit.

Wireless-Konzert

Das Wireless-Konzert im Kulturhaus Altes Krematorim am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr entfällt ebenfalls. Wie Organisiator Rolf Brohammer mitteilt, behalten die Karten ihre Gültigkeit. Das Konzert soll nachgeholft werden.

Schausonntag

Der Schausonntag am Sonntag, 15. März, im Industriegebiet Nord ist von den teilnehmenden Betrieben abgesagt: Storz Glas- und Metallbau, Zweirad-Center Nerz, Auer Küchen, Hipp Object und Wilhelm Stark Baustoffe.

Kreisseniorenrat

Für Dienstag, 17. März, hatte der Kreisseniorenrat seine Hauptversammlung geplant. „Nach Absprache mit dem Landratsamt haben wir uns entschieden, die Hauptversammlung zu verschieben“, sagt Vorsitzende Anton Stier. Ein neuer Termin werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Hölderlinabend

Am Freitag, 20. März, war in der städtischen Galerie ein Abend zu Ehren des Dichters und Intellektuellen Friedrich Hölderlin geplant. Er fällt aus gegebenem Anlass aus.

Friedhofsführung

Eine für Samstag, 28. März, geplante Friedhofsführung fällt ebenfalls aus.

Karfreitagskonzert

Auch das Karfreitagskonzert in der Stadtkirche wird abgesagt. Besucher können laut Veranstalter ihre Konzertkarten an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgeben. Der Kartenpreis wird vollständig erstattet.

Caritas

Die Caritas-Schwarzwald-Alb-Donau sagt aufgrund alle Veranstaltungen bis nach den Osterferien am 18. April ab. Dies betrifft den Beratungsabend für werdende Eltern am 26. März und den Spielenachmittag des Seniorennetzwerkes am 9. April im Caritas-Diakonie-Centrum. Darüber hinaus wird das Café Kännchen bis zum 20. April geschlossen bleiben. Weitere Infos unter Telefon 07461/9697170.

Kreisjägervereinigung

Die für 27. März vorgesehene Versammlung der Kreisjägervereinigung ist vorerst abgesagt.

Banff-Mountain-Filmtour

Die Veranstaltung am Samstag, 28. März, um 20 Uhr in der Angerhalle Möhringen entfällt. Karten behalten ihre Gültigkeit, die Veranstaltung soll nachgeholt werden. Infos: www.banff-tour.de