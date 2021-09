Weitere Packstation in Tuttlingen eröffnet

DHL hat in Tuttlingen eine neue Packstation eröffnet: In einer modularen Station auf dem Gelände der Esso-Tankstelle an der Neuhauser Straße 80 stehen Kunden weitere 101 Fächer zur Verfügung.

An Packstationen können sich Empfänger Pakete und Päckchen hinterlegen lassen sowie zudem bereits online frankierte Sendungen abschicken. Zwei weitere DHL-Packstationen gibt es in Tuttlingen bislang bei Lidl an der Stockacher Straße sowie eine weitere an der Nendinger Allee. Um eine Packstation nutzen zu können, bedarf es allerdings zuerst einer Registrierung.

Mit der Ausweitung der Packstationen reagiert DHL auch in Tuttlingen auf die Zunahme an Päckchen und Paketen. So hat das Unternehmen die Anzahl ihrer Packstationen in den vergangenen zwei Jahren bundesweit nahezu verdoppelt. Waren es im Jahr 2019 bundesweit noch 4400 Packstationen, zählt das Unternehmen 2021 bereits 8500, bis zum Jahr 2023 sollen es bundesweit 12 500 Stationen sein.