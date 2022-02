Weitere Lungensportkurse des RehaSport Tuttlingen e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der RehaSport Tuttlingen e.V. erweitert das Kursangebot für Lungensport, bevor die ersten Patienten mit beispielsweise einer COPD-Erkrankung aktiv wurden. „Die Nachfrage ist enorm, solch eine Notwendigkeit übertrifft selbst unsere Erwartungen. Wir freuen uns die Lebensqualität von so vielen Personen verbessern zu können“, so Darina Endres, Vorstand des Rehasportvereines.

Nach dem Hygienekonzept sind die Kursplätze begrenzt – die Sicherheit steht heutzutage zu jeder Zeit im Vordergrund. „Ab März haben wir die Kapazität an zwei weiteren Tagen, Lungensportkurse anzubieten. Sprechen Sie uns an - jeder ist bei uns Willkommen.“ Damit könnte der Verein an fast jedem Tag eine Fachgruppe anbieten und eine wichtige COVID Nachversorgung leisten.

In einem persönlichen Gespräch vor Ort erhalten Sie alle näheren Informationen. Die Vereinsräumlichkeiten finden Sie in der Physiotherapie Endres im Ärztezentrum in der Neuhauser Straße 85 in Tuttlingen. Vereinbaren Sie jetzt unter 07461/ 77300 einen Termin – nicht lang warten, starten.