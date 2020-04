Weitere Einschränkungen des Busverkehrs ab Montag

Aufgrund der Schulschließungen ist das Fahrplanangebot seit Montag, 23. März, auf den Ferienfahrplan umgestellt worden. Neu: Ab dem kommenden Montag, 6. April, werden zudem die Abendverkehre ab 20 Uhr eingestellt.

Dies gilt zunächst für die Zeit, in der die derzeitigen Kontaktbeschränkungen bestehen, meldet das Tuttlinger Landratsamt. Lediglich einzelne Fahrten der Busse auf den Linien in Richtung ihres Betriebshofes finden noch zwischen 20 und 21 Uhr statt. Spätestens um 21 Uhr ist der Busverkehr vollständig eingestellt. „Wir werden diese vereinzelten Fahrten nach 20 Uhr zeitnah über unsere Homepage mitteilen“, so Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen. Darüber hinaus werden die PDF-Fahrpläne angepasst.

Die Abfahrtspläne an den Haltestellen im Landkreis werden nicht aktualisiert. Tagsüber wird der normale Ferienfahrplan (Kennzeichnung im Fahrplan mit dem „F“-Symbol sowie alle Fahrten ohne die Einschränkung auf Ferien- oder Schultage) gefahren und lediglich der Verkehr ab 20 Uhr nach und nach eingestellt.

Zudem meldet das Landratsamt, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Situation zu Verzögerungen im Datenexport komme. Seit Anfang April sei daher keine elektronische Fahrauskunft für den Busverkehr des Landkreises Tuttlingen über die gängigen elektronischen Medien wie www.tuticket.de; www.efa-bw.de; www.bahn.de sowie der DB-App möglich. Hager: „Falls die Verbindungssuche Ergebnisse anzeigt, sind diese Daten fehlerhaft und unvollständig. Wir bitten daher alle Kunden für die Verbindungssuche im Busverkehr auf die PDF-Fahrpläne der einzelnen Linien unter www.tuticket.de (Menü – Fahrpläne und Netze – Fahr- & Liniennetzpläne) zurückzugreifen.“ Bei Fragen stünden die Mitarbeiter des TUTicket-Kunden-Centers zu den regulären Öffnungszeiten per Telefon unter 07461 926 3500 und per E-Mail (info@tuticket.de) zur Verfügung.

Die DB bietet seit dem 18. März in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg bis voraussichtlich 19. April ein reduziertes Fahrtenangebot auf der Schiene an. In der Regel bedeutet dies ein zweistündliches Angebot auf der Schwarzwaldbahn, Donaubahn und Gäubahn. Für Zugverbindungen gilt die Auskunft der DB www.bahn.de oder die DB-App.