Weit und breit kein Hausarzt mehr? Landkreis droht die Unterversorgung

Wie viele Ärzte sich in einer Region niederlassen dürfen, ist durch die Bedarfsplanung geregelt. An dieser muss sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) orientieren. Spielraum hat sie nicht. Die Richtlinie ist bundesgesetzlich festgelegt. In der Richtlinie steht, dass sich bis zu einer Versorgung von 110 Prozent Hausärzte niederlassen dürfen. Bei Fachärzten liegt die Marke zwischen 100 und 130 Prozent. Einzige Ausnahme sind Kinderärzte. Da liegt die Grenze bei 92 Prozent. Neben dem Mangel an Hausärzten (20 Sitze könnten vergeben werden), fehlen im Landkreis Tuttlingen nach Auskunft der KV zwei Kinderärzte, ein Nervenarzt und eine halbe Hautarztstelle. „Es gibt auch halbe Versorgungsaufträge“, erklärt Swantje Middeldorff von der KV Baden-Württemberg. Rein rechnerisch gibt es laut der Kassenärztlichen Vereinigung in vielen Bereichen keinen Mangel an Ärzten. Dies werde von den Menschen vor Ort aber anders wahrgenommen. Wegen der Patientenansprüche an den Mediziner und einer „anderen Work-Life-Balance“ der jüngeren Ärzte würde „weniger Arztzeit zur Verfügung“ stehen bei gleichbleibenden Bedarfsplanungszahlen. (maj)